Qatargate, Antonio Panzeri esce dal carcere di Saint Gilles: va ai domiciliari Antonio Panzeri è uscito dal carcere per andare agli arresti domiciliari. Era stato arrestato lo scorso 9 dicembre. Gli inquirenti lo considerano figura chiave del Qatargate.

A cura di Annalisa Girardi

Antonio Panzeri, arrestato lo scorso dicembre nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, è uscito dal carcere per andare agli arresti domiciliari. Lo ha confermato l'avvocato dell'ex europarlamentare, spiegando che la Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles ha deciso di rilasciarlo sotto sorveglianza elettronica. Restano in carcere in Belgio l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e l'eurodeputato Marc Tarabella. Ai domiciliari, invece, si trovano sia Francesco Giorgi che Andrea Cozzolino.

Panzeri era stato arrestato lo scorso 9 dicembre. Gli inquirenti lo considerano figura chiave del Qatargate, cioè colui che ha organizzato una vera e propria catena di corruzione dall'emirato fino a Bruxelles.

Poco dop essere finito in carcere, nella prigione di Saint-Gilles a Bruxelles, Panzeri aveva stretto un accordo con le autorità del Belgio, dicendosi disponibile a collaborare con gli inquirenti. Un vero e proprio "memorandum di pentimento", in cambio di una riduzione di pena. Avrebbe concordato una pena di cinque anni, di cui però solo uno trascorso effettivamente in carcere (o ai domiciliari, controllato dal braccialetto elettronico), oltre la confisca di tutti i bene acquisiti con i soldi frutto del sistema corruttivo e una multa da 80 mila euro.

La legge belga prevede infatti una pena ridotta per chi si dichiara pentito e si rende disponibile a fornire informazioni "complete e sincere" sul tema sotto indagine. La cooperazione di Panzeri con le autorità del Belgio dovrebbe proseguire anche dai domiciliari.

Intanto restano in carcere Kaili, che si è sempre dichiarata innocente e all'oscuro di quanto stesse realmente accadendo, e Tarabella. Giorgi, ex collaboratore di Panzeri e compagno di Kaili, era andato ai domiciliari già oltre un mese fa. Al momento dell'arresto era assistente parlamentare di Cozzolino, al momento ai domiciliari in Italia in attesa di diverse indicazioni da parte delle autorità del Belgio.