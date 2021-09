Primo giorno di scuola, oggi si torna in classe: al via la piattaforma per controllare il Green Pass Al via il primo giorno di scuola per quasi quattro milioni di studenti. In molte Regioni oggi, lunedì 13 settembre, si torna in classe. Oltre a tutte le norme anti contagio, quest’anno la grande novità è quella del Green Pass obbligatorio per il personale scolastico. Ma i presidi temono che i controlli tramite il portale del ministero si rivelino più complicati del previsto.

A cura di Annalisa Girardi

Sono quasi quattro milioni gli studenti che oggi tornano in classe, iniziando così il nuovo anno scolastico. Lunedì 13 settembre suona la prima campanella in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle D'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. Domani toccherà alla Sardegna e mercoledì sarà la volta di Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana. Insomma, si riprendono le lezioni in presenza e quest'anno, al di là delle fondamentali norme anti contagio, la grande novità è rappresentata dal Green Pass obbligatorio per tutto il personale scolastico. Non mancano le preoccupazione: da oggi sarà infatti in funzione la piattaforma con cui i presidi dovranno controllare la Certificazione Covid e che segnalerà, tramite bollino verde o rosso, se questa è valida o meno. Ma si temono malfunzionamenti e inceppi.

La paura dei presidi è che il portale del ministero si blocchi, rendendo impossibili i controlli già nel primo giorno. Allora l'ingresso a scuola potrebbe diventare un vero e proprio caos. Nel frattempo continuano le polemiche per quanto stabilito dall'ultimo decreto del governo in materia, che estende l'obbligo di Certificazione Covid anche a chiunque entri negli istituti scolastici, genitori e accompagnatori compresi. Soprattutto nelle scuole materne, dove per favorire l'inserimento dei bambini è normale la presenza dei genitori, si teme che tra controlli e ingressi contingentati, il processo di lasciare i figli a scuola possa rivelarsi alquanto lungo e complesso.

Oggi al test anche il sistema trasporti, dopo i confronti delle ultime settimane con le autorità regionali. Per il momento il Green Pass non è necessario nei mezzi di trasporto pubblico locale, dove restano però in vigore tutte le misure di sicurezza anti Covid. E, come spesso accaduto anche l'anno scorso, si temono assembramenti e situazioni di affollamento.