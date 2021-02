Pochi giorni fa è stato lanciata una pubblicità molto suggestiva di Bulgari, celebre marchio italiano del settore del lusso famoso in tutto il mondo, girata sulle Alpi Apuane. Il filmato serviva a far conoscere l'ultimo profumo della casa. Il set scelto dall'azienda, che produce anche gioielli, orologi e borse, è il bellissimo scenario delle Cave di marmo di Carrara. Una location che di certo potrebbe avere un forte potere di richiamo per i turisti e di cui potrebbe giovare anche il territorio: nel video viene mostrata una modella che cammina lentamente in questo santuario naturale in mezzo ai blocchi di marmo, avvolta da una polvere bianchissima, e si immerge in una pozza d'acqua.

"Siamo sicuri che non sia un boomerang abbinare il proprio nome a quello che è stato definito ‘il più grande disastro ambientale d'Europa'?". Se lo chiede, pubblicando il video dello spot su Facebook, Eros Tetti (Europa Verde Toscana), fondatore del movimento ‘Salviamo le Apuane', che insieme a Francesco Alemanni (Europa Verde) ha inviato una lettera aperta al presidente Paolo Bulgari e al Ceo Jean-Christophe Babin per chiedere di ritirare lo spot. I due esponenti dei Verdi, pur riconoscendo la potenza evocativa delle immagini, ricordano che nel documentario canadese ‘Antropocene', realizzato nel 2018, le cave di Carrara vengono considerate uno dei 43 peggiori disastri ambientali causati dall'uomo: "Un biglietto da visita tutt’altro che lusinghiero per la più importante azienda italiana attiva nel settore dei prodotti di lusso".

In molti, spiegano ancora, "nel vasto e articolato fronte di difesa delle Alpi Apuane, devastate da oltre 300 cave per la produzione di carbonato di calcio e marmo per l’artigianato, si sono indignati davanti a un abbinamento che sembra trovare bellezza nella devastazione".

"Come ecologisti non possiamo accettare tali mistificazioni – seppur probabilmente involontarie – sulla distruzione di un ecosistema unico al mondo, hot spot di biodiversità, Geoparco globale UNESCO, che, come tale, dovrebbe essere protetto e rispettato", scrivono ancora in un passaggio.

Ecco la Lettera di Europa Verde: