Per Meloni il governo ha sbagliato tutto sul Covid: “È incapace, risultati disastrosi su pandemia” “Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati. Il problema é che per non ammettere di aver sbagliato questi incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada”: lo afferma Giorgia Meloni prima del Consiglio dei ministri che deciderà sulle nuove misure anti contagio.

A cura di Annalisa Girardi

"Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all'epidemia, come Fratelli d'Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede": Giorgia Meloni torna ad attaccare il governo nel giorno in cui il Consiglio dei ministri si deve riunire per stabilire le nuove misure con cui frenare la curva dei contagio. La leader di Fratelli d'Italia ha commentato, attaccando la strategia del governo guidato da Mario Draghi: "Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti. Il problema é che per non ammettere di aver sbagliato questi incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green pass".

Meloni continua affermando quello che invece, secondo lei, l'esecutivo dovrebbe fare: "Continuano a non fare nulla per potenziare i mezzi pubblici; per la ventilazione meccanica controllata, per sostenere le aziende a sanificare i posti di lavoro, per mettere in sicurezza gli anziani (secondo i dati dell'Iss l'età media dei decessi é di circa 80 anni), per controllare i confini; per sostenere le cure domiciliari; per potenziare la sanità pubblica; per garantire trasparenza sui vaccini". Infine la leader di FdI conclude: "È questo il "modello Italia" tanto decantato dai menestrelli del governo dei migliori? Perché non é serio né responsabile far finta che vada tutto bene mentre la situazione precipita".

Nel pomeriggio si riunirà la cabina di regia, seguita poi dal Cdm. Al momento nessuno dei due è però stato convocato. Resterebbero infatti ancora divisioni all'interno della maggioranza su argomenti come l'obbligo vaccinale e l'estensione del Super Green Pass a lavoro.