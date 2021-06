Per i 410 migranti della Geo Barents l’incubo è finito: saranno sbarcati in sicurezza ad Augusta

Dopo sette giorni in mare assegnato porto sicuro alla Geo Barents di Medici Senza Frontiere: i 410 migranti arriveranno ad Augusta nel tardo pomeriggio di oggi. L’ong: “410 sopravvissuti saranno finalmente sbarcati in sicurezza a Augusta come da diritto marittimo internazionale. Un salvataggio si considera concluso solo quando le persone vengono sbarcate in luogo sicuro”.