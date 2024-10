Mille migranti sono sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 ore

video suggerito

Oltre mille persone sono sbarcate sull'isola di Lampedusa nel giro di un giorno e mezzo. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 27 arrivi che si sono aggiunti agli altri 23 approdi registrati nella giornata di ieri e che hanno fatto salire a più di un migliaio i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola.

Dopo domenica, anche quelle di ieri e di oggi sono state giornate di arrivi sull'isola. Lunedì un totale di 980 migranti sono approdati a Lampedusa nel corso dei 27 sbarchi che si sono verificati nelle prime ventiquattro ore. Poi questa mattina, all'alba, altre 48 persone sono state portate in salvo sulla terraferma.

In tutto dunque, l’hotspot siciliano ospiterà almeno mille migranti in attesa di essere trasferiti nei diversi centri d'accoglienza. I primi trasferimenti sono cominciati ieri, in mattinata, per più di 230 persone, mentre per oggi la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di alcuni migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, l'imbarco di un altro gruppo su un volo Oim diretto a Milano.

In particolare, dovrebbero essere 316 i migranti, al momento, presenti all'hotspot di contrada Caos a Porto Empedocle. Questo primo gruppo, trasferito ieri sera da Lampedusa, verrà poi spostato in altre strutture d'accoglienza della Sicilia e della penisola. Le quote di sistemazione, che procederanno a scaglioni, sono state già definite e ripartite tra i diversi centri.

Nella struttura di Porto Empedocle è stato disposto anche l'approdo dei 58 migranti salvati dalla nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans nel canale di Sicilia. Per loro è previsto un breve stazionamento in modo tale da poter essere accolti e rifocillati prima di dare il via alle procedure di identificazione presso l'hotspot di contrada Caos.

In Tunisia la polizia respinge uno sbarco illegale: usati gas lacrimogeni

Nelle ultime ore, la Capitaneria tunisina ha bloccato nei pressi della città costiera di Mahdia un tentativo di migrazione illegale dalle coste di Salakta. Secondo quanto riferito dal portavoce dei tribunali di Monastir e Mahdia, Farid Ben Jha, alla radio locale Jawhara Fm, in totale sono state fermate una cinquantina di persone, originarie dell'Africa subsahariana. L'imbarcazione che sarebbe dovuta essere utilizzata per la traversata, invece, è stata sequestrata.

Il portavoce ha dichiarato che i migranti non avrebbero seguito l'ordine degli agenti e avrebbero cominciato a lanciare pietre contro le forze di sicurezza. L'autorità locale quindi, ha utilizzato dei gas lacrimogeni contro i migranti per "controllare" la situazione.