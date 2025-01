video suggerito

Pensioni, l’Inps alza i requisiti poi fa marcia indietro: cos’è successo e come possono cambiare davvero Ieri è arrivata la denuncia della Cgil: l’Inps avrebbe alzato i requisiti per la pensione, a partire dal 2027, nelle tabelle che usa per calcolare l’età pensionabile. L’Istituto ha smentito, ma solo a metà. Ecco cosa è successo finora e come possono effettivamente cambiare i requisiti per andare in pensione nei prossimi anni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pensioni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata una giornata caotica, per quanto riguarda l'Inps e i limiti per la pensione. Andando con ordine: ieri sera, la Cgil ha denunciato che dai simulatori Inps per lasciare il lavoro risultava un aumento dell'età pensionabile a partire dal 2027 e poi di nuovo dal 2029. In quel momento il sito ufficiale dell'Istituto riportava che per andare in pensione dal 2027 serviranno 67 anni e 3 mesi di età per l'assegno di vecchiaia, o 43 anni e un mese di contributi per quello di anzianità (un anno in meno per le donne). Un rialzo di tre mesi rispetto ai requisiti attuali. Dal 2029, poi, stando al simulatore Inps serviranno ulteriori due mesi in più.

Il problema è che nessun atto ufficiale ha stabilito o comunicato un aumento simile. Quindi, non è chiaro come sia finito nei calcoli dell'istituto previdenziale. Resta il fatto che, dal 2027, un aumento dell'età pensionabile potrebbe effettivamente arrivare: a deciderlo, entro quest'anno, deve essere il governo Meloni.

Il caos dei requisiti rialzati per la pensione e la "smentita" dell'Inps

Poche ore dopo l'accusa del sindacato, l'Istituto ha diffuso una nota intitolata "Pensioni, Inps smentisce applicazione nuovi requisiti". In realtà, come hanno sottolineato fonti della Cgil a Fanpage.it, la smentita non riguarda esattamente la questione denunciata. Il testo del comunicato Inps, infatti, afferma che lIstituto "smentisce l'applicazione di nuovi criteri pensionistici", e "garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate".

Le certificazioni vengono erogate solo quando una persona ha effettivamente i requisiti per lasciare il lavoro. Ma dato che siamo ancora nel 2025, è ovvio che oggi si seguano i requisiti per la pensione in vigore oggi, e non quelli rialzati, visto che l'eventuale aumento scatterebbe solo dal 2027.

Le uniche certificazioni che arrivano in anticipo sono quelle per chi usa formule particolari, come l'isopensione: in questi casi, l'Inps può certificare oggi che il lavoratore avrà il diritto di andare in pensione nel 2030, ad esempio. Ma, secondo la Cgil, se non sono state erogate certificazione con questi nuovi requisiti aumentati è solo perché la denuncia è arrivata con rapidità, e l'Istituto ha fatto un passo indietro.

Il simulatore pensioni dell'Inps in "manutenzione"

Questa la linea del sindacato. Al momento l'Inps non ha risposto ufficialmente. Molti hanno notato, però, che dopo il caos di ieri il simulatore di pensioni è stato messo in ‘manutenzione' per diverse ore. Il sospetto, evidentemente, è che l'Inps si sia mossa per cambiare nuovamente i requisiti e tornare al sistema precedente, cancellando gli aumenti che erano stati inseriti.

La pagina del simulatore Inps per le pensioni, messo in stato di manutenzione

C'è comunque il dato di fatto che il simulatore dell'Inps ha effettivamente utilizzato dei requisiti più stringenti per la pensione a partire dal 2027 e poi dal 2029. Sul perché, e su come sia arrivata questa modifica senza giustificazioni ufficiali, non c'è chiarezza. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ieri ha parlato di un aumento "fatto trapelare in maniera impropria e avventata dall'Inps", e ha comunque confermato che non ci sarà nessun incremento. Ma è davvero così?

Quanto può aumentare l'età pensionabile dal 2027 in poi

La questione resta aperta: nel 2027 i requisiti per andare in pensione saliranno? La promessa politica di Durigon è che al momento non è previsto nessun rialzo, e che se l'aspettativa di vita dovesse effettivamente aumentare si farà "di tutto per scongiurare questa ipotesi".

Per legge, l'età pensionabile sale quando cresce l'aspettativa di vita a 65 anni. Cioè, quanto si vive in media dopo tale soglia. Negli ultimi anni, sia per interventi politici che hanno ‘congelato' l'aumento, sia per il periodo della pandemia che ha ridotto l'aspettativa di vita media degli anziani, non ci sono stati scatti dell'età pensionabile.

A giugno 2024, la Ragioneria generale dello Stato (che dipende dal ministero dell'Economia) in un rapporto aveva inserito le previsioni per il requisito della pensione di vecchiaia e quella di anzianità nei prossimi anni. Qui si prevedeva che nel 2027 non ci fosse nessun aumento, e che nel 2029 si salisse di un mese. Incrementi ben più ridotti di quelli inseriti dall'Inps nel suo simulatore. E questo, al momento, è l'ultimo documento ufficiale del governo che ha dato una previsione su questo aspetto.

A ottobre invece il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, ha detto che la speranza di vita aumenterà in modo significativo nei prossimi anni, e ha previsto che questo porterà a una crescita dell'età pensionabile di tre mesi nel 2027 e altri tre mesi nel 2029. Una stima decisamente più alta rispetto alla Rgs.

In ogni caso, nei fatti la decisione finale spetta al governo. Infatti, è un decreto del ministero dell'Economia e di quello del Lavoro che deve ufficializzare l'aumento (o meno) dei requisiti. E visto che deve arrivare con almeno un anno di anticipo, il decreto per il 2027 è atteso nel corso di quest'anno. Insomma, il tema dell'età pensionabile tornerà a far discutere nel corso del 2025, ed è possibile che si vada incontro a un rialzo se le stime dell'Istat saranno rispettate. A prescindere da cambiamenti momentanei al simulatore da parte dell'Inps.