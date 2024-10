video suggerito

Patto Italia-Albania, Pd, M5s e Avs chiedono all'Ue di aprire procedura d'infrazione, Meloni: "Scandalosi" La premier Meloni punta il dito contro le opposizioni, Pd, M5s e Avs, colpevoli di aver presentato alla Commissione europea un'interrogazione, chiedendo se Bruxelles intende aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per l'accordo sui migranti con l'Albania.

A cura di Annalisa Cangemi

L'opposizione chiede all'Ue di aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per via del protocollo Italia-Albania sui migranti, che si basa sul meccanismo di esternalizzazione delle frontiere, bocciato oggi dai giudici del tribunale di Roma, perché in violazione delle norme europee. "Cari italiani, questo è il testo con il quale i parlamentari del PD eletti al Parlamento Europeo chiedono all'Europa di aprire una formale procedura di infrazione contro l'Italia. Vostri rappresentanti che definiscono ‘illegale' un provvedimento votato dal Parlamento italiano solo perché loro non lo condividono". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, pubblicando il testo dell'interrogazione che Pd, M5s e AVS hanno presentato alla Commissione europea, chiedendo se intende aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per l'accordo sui migranti con l'Albania. L'interrogazione scritta è stata promossa dalla parlamentare europea Cecilia Strada.

"Vostri rappresentanti- aggiunge Meloni – che propongono che l'Italia sia punita, perché la maggioranza dei suoi cittadini ha scelto il centrodestra per governare la Nazione e ha chiesto al governo di fermare l'immigrazione illegale di massa. Questi sono i ‘democratici' che, contro la volontà della maggioranza degli italiani, chiedono il sostegno esterno per costringere l'Italia a non rispettare la volontà della maggioranza dei suoi cittadini. Un comportamento semplicemente scandaloso e irresponsabile. E non c'entrano né destra né sinistra: c'entra solo il fatto che sono disposti a danneggiare l'Italia tutta pur di colpire un Governo a loro non gradito".

La replica di Schlein

"Quindi è colpa del Pd se i giudici hanno deciso che non rispettate le leggi? Nessuno è al di sopra delle leggi, italiane ed europee. Tantomeno chi governa. Vergogna, avete violato diritti delle persone e buttato 800 milioni di euro di soldi pubblici, chiedete scusa al Paese", scrive la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo sui social alla premier Giorgia Meloni.