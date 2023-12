Parlamento Ue approva il certificato europeo di genitorialità: “Tutti i bambini abbiano pari diritti” Riconoscere pari diritti a tutti i bambini, in ogni Stato membro dell’Ue, indipendentemente da come sono stati concepiti o dalla famiglia che hanno: è l’obiettivo del certificato europeo di genitorialità, approvato dal Parlamento Ue.

A cura di Annalisa Girardi

Si torna a parlare del certificato di filiazione, un documento proposto dall'Unione europea per garantire che i bambini abbiano gli stessi diritti in tutti i Paesi membri, indipendentemente da come sono stati concepiti o dalla famiglia in cui si trovano. Il Parlamento europeo ha infatti approvato l'introduzione del certificato per riconoscere la genitorialità in tutti gli Stati dell'Unione, "per offrire a tutti i minori gli stessi diritti previsti dalle leggi nazionali in materia di istruzione, assistenza sanitaria, custodia e successione".

In una nota del Parlamento Ue si legge:

Il Parlamento ha sostenuto il riconoscimento della genitorialità in tutta l'UE, indipendentemente da come un bambino è stato concepito, è nato o dal tipo di famiglia che ha. Con 366 voti a favore, 145 contrari e 23 astensioni, i deputati hanno dato parere positivo alla proposta di legge sul riconoscimento delle decisioni e sull'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione.

Il regolamento non cambia la normativa nazionale, ma impone comunque il riconoscimento di tutti i diritti del minore: "I Paesi Ue potranno continuare a decidere se accettare situazioni specifiche, come ad esempio la maternità surrogata, ma saranno tenuti comunque a riconoscere la genitorialità così come stabilita da un altro Paese dell'Ue, indipendentemente da come il bambino è stato concepito, è nato o dal tipo di famiglia che ha", spiegano gli europarlamentari.

In Italia la maggioranza di centrodestra già la scorsa primavera si era opposta a questa proposta, affermando che puntasse a legalizzare pratiche come quella dell'utero in affitto, a cui è fermamente contraria. Nel voto del 14 dicembre al Parlamento europeo gli eurodeputati di ID e ECR – a cui fanno rifermento rispettivamente la Lega e Fratelli d'Italia – hanno votato contro, mentre i Popolari – e quindi Forza Italia – si sono spaccati. Ad ogni modo, dopo il via libera del Parlamento europeo la palla passa al Consiglio Ue, dove serve un consenso unanime.

“Con il regolamento sul certificato europeo di genitorialità, approvato a larga maggioranza dal Parlamento europeo, avremo più diritti per i genitori e i bambini. Secondo una stima della Commissione europea sono circa due milioni i minori che hanno riscontrato problemi burocratici relativi al riconoscimento della loro identità e al rapporto di filiazione con i loro genitori: si tratta di una inaccettabile discriminazione di fatto. Questo provvedimento si rende dunque necessario per salvaguardare i diritti fondamentali dei minori a prescindere dall’orientamento sessuale dei loro genitori e a prescindere da come sono nati", ha commentato Sabrina Pignedoli, europarlamentare del M5s.

E ancora: "Chi è padre o madre in uno Stato membro verrà infatti automaticamente riconosciuto in tutti gli altri Stati membri e quindi potrà circolare liberamente con i suoi figli in tutta Europa. Oggi non è così purtroppo in Ungheria, Polonia o Bulgaria, Paesi che non riconoscono la filiazione stabilita in un altro Stato nei casi di genitori LGBT. Anche in Italia come è noto si registrano forti discriminazioni e l’autorità giudiziaria spesso deve intervenire per ristabilire i diritti riconosciuti all’estero. Siamo consapevoli che per l’approvazione definitiva in Consiglio sia necessaria l’unanimità, tuttavia ci auguriamo che nessuno si prenda la grave responsabilità di far piombare tutta l’Europa nel Medioevo".