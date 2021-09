Oltre la metà dei giovani tra i 16 e i 19 anni ha completato il ciclo vaccinale: i dati del governo Una notizia che viene dal report settimanale sull’andamento della campagna vaccinale del governo e che rassicura a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico nella maggior parte delle Regioni. Il documento analizza la percentuale di vaccinati tra i più giovani, riscontrando percentuali elevatissime per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni: il 74% ha già ricevuto una dose (prima o unica) e ben il 56% ha completato il ciclo vaccinale.

A cura di Annalisa Girardi

Oltre la metà dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni ha già completato il ciclo vaccinale. Una notizia che viene dal report settimanale sull'andamento della campagna vaccinale del governo e che rassicura a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico nella maggior parte delle Regioni. Questa settimana, si legge nel documento, sono state superate le 80 milioni di dosi somministrate: una cifra che porta la percentuale di cittadini over 12 completamente vaccinati al 73%. Entro la fine del mese il governo punta a raggiungere quota 80%, anche se con la diffusione della variante Delta è probabile che bisogni arrivare a numeri ancora più alti. Vediamo però nello specifico cosa afferma il report del governo.

Come abbiamo detto, le somministrazioni totali dall'inizio dalla campagna vaccinale sono 80.293.447, quindi 1.796.423 in più rispetto alla scora settimana. Le dosi consegnate al nostro Paese sono invece in tutto 91.848.799, di cui 3.707.808 nell'ultima settimana. Nel report si evidenza inoltre l'andamento dei ricoveri rispetto a quella della vaccinazione, mostrando l'efficacia della campagna di immunizzazione nel prevenire lo sviluppo della malattia grave.

Il report analizza poi l'andamento delle vaccinazioni nelle diverse fasce di età. Per quanto riguarda gli over 80 si è raggiunti il 92% di vaccinati, percentuale che scende man mano che si abbassa anche l'età: per la fascia tra i 70 e i 79 anni siamo all'88%, per quella tra i 60 e i 69 all'83% e infine per quella tra i 50 e i 59 al 76%. Come anticipato, il documento analizza anche la percentuale di vaccinati tra i più giovani, riscontrando percentuali elevatissime per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni: il 74% ha già ricevuto una dose (prima o unica) e ben il 56% ha completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda invece le categorie professionali, il report settimanale del governo segnala che il 94% del personale sanitario risulta completamente vaccinato, mentre per il personale scolastico siamo all'88%. I lavoratori della scuola che hanno però già ricevuto almeno una dose sono il 93%.