Ok dalla Camera, il dl Omnibus è legge: dalla sanatoria per gli evasori al bonus Natale, cosa prevede Con 134 sì e 96 no, la Camera ha confermato la fiducia al dl Omnibus, approvato lo scorso martedì dal Senato. Ora il testo passerà al Quirinale per la promulgazione. Dalle norme sul concordato a quelle su Bonus Natale, vediamo cosa prevede e quali sono le novità principali.

A cura di Giulia Casula

Nella notte di ieri, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto Omnibus, confermando il testo approvato martedì scorso dal Senato. Con 134 voti favorevoli e 96 contrari, l'Aula ha dato il via libera definitivo al decreto che, convertito in legge, passerà Quirinale per la sua promulgazione.

Tra le norme previste dal decreto, c'è il cosiddetto ‘ravvedimento speciale' pensato per rendere più attrattivo il concordato preventivo, ma anche la semplificazione normativa per accelerare l'erogazione dei fondi del Pnrr, una stretta contro il cosiddetto ‘pezzotto' e la pirateria televisiva, ma anche novità su bonus Natale e bonus Psicologo. Vediamole nel dettaglio.

Concordato preventivo, che cos'è il ravvedimento speciale per gli evasori

Si chiama ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022 e riguarderà i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre. Si tratta di uno degli strumenti con cui il governo punta a reperire risorse aggiuntive in vista della manovra, rendendo più attrattivo il concordato preventivo biennale per le partite Iva.

Nei fatti consisterà in una sanatoria per gli evasori. In sostanza, coloro che hanno dei redditi non dichiarati tra il 2018 e il 2022 e aderiranno al concordato entro la scadenza fissata potranno mettersi in regola con il fisco con modalità particolarmente vantaggiose, versando un'imposta ridotta a seconda dell'indice di affidabilità (Isa), su cui non saranno calcolati né interessi né sanzioni.

Bonus Natale, fino a 100 euro: chi può ottenerlo

Tra le norme previste, una è dedicata al Bonus Natale, il contributo fino a un massimo di 100 euro in arrivo con la tredicesima e destinato ai lavoratori e le lavoratrici dipendenti fino a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio a carico.

Il Bonus sarà riconosciuto anche ai single con figli a carico mentre restano escluse le coppie di fatto. L'importo del contributo varierà a seconda dei mesi lavorati, fino al massimo di 100 euro per chi ha lavorato per tutto il 2024.

La stretta su pirateria e ‘pezzotto'

Il dl Omnibus introduce una stretta contro la pirateria televisiva per gli eventi sportivi e contro il fenomeno del cosiddetto ‘pezzotto'. Innanzitutto, si prevede che anche "fornitori di servizi Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili" saranno tenuti bloccare l'accesso ai contenuti diffusi illegalmente.

Inoltre, per i prestatori di servizi di accesso alla rete viene disposto l'obbligo a segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria eventuali condotte illegali di cui siano a conoscenza, pena la reclusione fino ad un anno. Spetterà all'Autorità garante nelle comunicazioni, Agcom, ordinare agli operatori di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente attraverso una serie di blocchi, a partire dall'instradamento del traffico web.

Novità per il Bonus psicologo per il 2024

Cresce di 2 milioni di euro il fondo del Bonus psicologo per il 2024. Soldi che andranno a confluire nella dotazione di 10 milioni di euro originariamente previsti. Dopo una serie di riformulazioni nelle Commissioni finanze e bilancio l'emendamento, inizialmente depositato dal Partito democratico è stato poi approvato.

Quella del Bonus psicologo però, è una misura particolarmente richiesta e bisognerà capire se lo stanziamento sarà sufficiente a far fronte alle quasi 400.000 domande pervenute all'Inps.