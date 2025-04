video suggerito

Nuovo caso spionaggio a Fanpage, Silvestri (M5s): "Grave il silenzio del governo Meloni" Di fronte al nuovo caso di spionaggio a Fanpage ai danni del giornalista Ciro Pellegrino, il capogruppo del M5s al Senato Francesco Silvestri chiede chiarezza dal governo: "Se davvero non ha nulla a che fare con questi attacchi, allora sgomberi il campo da ogni dubbio".

A cura di Giulia Casula

Anche il Movimento 5 Stelle interviene sul nuovo caso di spionaggio ai danni di un giornalista di Fanpage.it per chiedere un chiarimento definitivo da parte del governo Meloni. La vicenda di Ciro Pellegrino, che ieri ha ricevuto una notifica sul suo telefono che lo avvisava di essere vittima di un attacco da parte di uno spyware, si aggiunge a quella che ha riguardato il direttore Francesco Cancellato.

In questo caso però, non è stata Meta a mettere in guardia il giornalista, ma Apple che lo informava di aver rilevato uno "spyware mercenario mirato" contro il suo iPhone. "È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività", recita la comunicazione.

Si tratta del secondo spionaggio ai danni di un giornalista dopo lo scandalo Paragon, che ha colpito oltre a Cancellato, anche gli attivisti Beppe Caccia, Luca Casarini e il cappellano di bordo dell'ong Mediterranea Saving Humans, Don Mattia Ferrari. Finora però, non è stato chiarito ancora chi ci sia dentro l'operazione illegale e per quali motivi. Il governo Meloni ha negato il suo coinvolgimento e ha secretato il caso fino a quando il Copasir non avrà concluso le sue indagini.

Ora le opposizioni tornano a chiedere spiegazioni. "Ancora un giornalista di Fanpage spiato con uno spyware molto avanzato, lo stesso tipo di intrusione che aveva già riguardato il direttore Cancellato. A oggi, non esistono spiegazioni ufficiali", ha commentato in una nota il capogruppo dei pentastellati al Senato, Francesco Silvestri. Negli scorsi mesi le interrogazioni presentate dai partiti di minoranza in Parlamento non hanno permesso di chiarire che cosa sia accaduto, mentre a Palazzo Chigi regna il silenzio.

"Due professionisti della stampa sotto attacco, ma nessuna risposta. È grave il silenzio del governo", ha attaccato Silvestri, che definito "inaccettabile che non si faccia luce su una vicenda che riguarda la libertà d'informazione e la sicurezza digitale". Di fronte a un nuovo spionaggio rivolto contro Fanpage, che in passato si è occupata di inchieste che hanno riguardato i partiti di maggioranza e l'esecutivo, il deputato pentastellato chiede chiarezza. "Se davvero il Governo non ha nulla a che fare con questi attacchi, allora faccia subito chiarezza e sgomberi il campo da ogni dubbio", ha sottolineato. "Quando parliamo della privacy e della libertà di stampa si sono in gioco pilastri della nostra democrazia, e il silenzio non è più accettabile", ha concluso.