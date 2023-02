Nuovi sistemi antimissile a Kiev entro la primavera: cosa prevede l’accordo tra Italia e Francia Italia e Francia consegneranno all’Ucraina un nuovo sistema di difesa antiaerea, per aiutare il Paese a difendersi dall’attacco russo, che arriverà a Kiev entro la primavera del 2023.

Entro la primavera del 2023 Italia e Francia consegneranno all'Ucraina un nuovo sistema di difesa antiaerea, per aiutare il Paese a difendersi dall'attacco russo. Lo afferma in una nota il ministero della Difesa, in seguito a un colloquio telefonico tra Guido Crosetto e l'omologo francese Sébastien Lecornu, che hanno parlato dei dettagli tecnici per l'invio del sistema di difesa antimissile. Sistema che si chiama Samp-T, è di fabbricazione italo-francese e "consentirà all'Ucraina di difendersi dagli attacchi dei droni, missili e aerei russi".

Il ministro francese nei giorni scorsi si era anche recato in visita a Roma, proprio per definire il perimetro dell'accordo. Nella nota della Difesa si precisa anche che la fornitura arriva in risposta a una precisa richiesta del ministro ucraino Oleksii Reznikov, che si è rivolto a Italia e Francia per la protezione antiaerea della popolazione e delle infrastrutture.

L'Ucraina ha inoltre acquistato dalla Francia un sistema radar che aiuterà a rafforzare l'efficacia del Samp-T. Crosetto e Lecornu hanno ribadito che i due Paesi sono determinati "a proseguire il sostegno all'Ucraina a favore della difesa della sua sovranità e della sua integrità territoriale di fronte all'aggressione russa".

Oggi a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il summit Ue – Ucraina è tornato a chiedere agli alleati occidentali armi a lungo raggio. "Le armi a lungo raggio possono cambiare l'andamento della guerra. Siamo fiduciosi nella vittoria, ma le armi a lungo raggio possono renderla più rapida. L'Ucraina lo sa e lo sa anche la Russia", ha detto. Zelensky, inoltre, su Twitter ha ringraziato il presidente statunitense Joe Biden per l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari. "Grazie al presidente degli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa da 2,2 miliardi di dollari. È importante rafforzare le forze di difesa dell'Ucraina. Insieme agli Stati Uniti ci schieriamo contro il terrore. Più a lungo raggio sono le nostre armi e più mobili sono le nostre truppe, prima finirà la brutale aggressione della Russia", ha scritto.