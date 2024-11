video suggerito

Morace (M5s) replica all’eurodeputato di FdI: “Come fanno due donne a avere un figlio? Siamo nel 2024” Botta e risposta al Parlamento Ue tra Carolina Morace (M5s) e Paolo Inselvini (FdI). “Forse me lo sono perso, come è possibile nascere da due madri?”, l’ha provocata il meloniano. “Siamo nel 2024, so che per te è molto difficile capirlo, ma quando ci si ama la filiazione è normale”, ha risposto l’eurodeputata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botta e risposta al Parlamento europeo tra l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Carolina Morace e Paolo Inselvini, di Fratelli d'Italia.

Ieri sera, durante il dibattito sui diritti lgbtqia+, Morace è intervenuta per lamentare il trattamento riservato in Italia alle coppie omogenitoriali. "Purtroppo dobbiamo prendere atto che oggi esistono due europe, un'Europa in cui le coppie gay possono sposarsi, realizzare la loro famiglia e vivere in pace e armonia nella società. In sostanza libere di amare e essere amate", ha esordito l'ex attaccante della nazionale femminile italiana e oggi eurodeputata al Parlamento Ue, tra le fila dei 5Stelle.

"E un Europa in cui prevalgono discriminazioni e disuguaglianza. Che è quella della Bulgaria, dell’Ungheria e dell’Italia che attaccano la comunità Lgbtqi, la cui unica colpa è quella di esistere", ha proseguito.

Morace, che da tempo si occupa di diritti civili, ha elencato alcune delle misure intraprese dal governo italiano, a partire dalla legge che definisce la gestazione per altri (Gpa) un reato universale e punisce chi vi ricorre – anche se all'estero – con la detenzione fino a due anni e multe fino a un milione di euro.

"Il governo Meloni ha emanato una circolare in cui dichiara illegittimo un atto di nascita con due mamme. Mentre il parlamento italiano ha approvato una legge che manda in galera i papà dei bambini nati attraverso la gestazione per altri, anche quando è legale in altri paesi", ha dichiarato l'eurodeputata. Peraltro senza specificare che fine faranno questi bambini", ha precisato, ricordando che "l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea parla chiaro di un'Europa inclusiva, fondata sui diritti umani, sulla parità e sul rispetto delle minoranze".

A quel punto, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvini ha chiesto di intervenire per fare una domanda a Morace: "Forse me lo sono perso, come è possibile nascere da due madri?", è stata la provocazione dell'europarlamentare meloniano.

Ma la replica della pentastellata non si è fatta attendere. "È semplice – ha risposto – "perché la mia attuale moglie ha una figlia di 13 anni normalissima, avuta con un'altra donna". Attualmente Morace, infatti, è sposata da dieci anni con Nicole Jane Williams, di origini australiane, che come lei è un ex calciatrice e allenatrice. "Siamo nel 2024, so che per te è molto difficile capirlo", ha continuato Morace suscitando la reazione di Inselvini, che ha sollevato le braccia divertito. "Ma quando ci si ama, la filiazione è normale", ha concluso.