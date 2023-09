Migranti, l’Italia prende tempo sull’accordo con l’Ue e Piantedosi lascia Bruxelles Dopo l’apertura della Germania, l’Italia ha preso tempo chiedendo di poter valutare il nuovo testo del Patto su migrazione e asilo uscito dal Consiglio Ue di oggi. Il ministro Piantedosi ha lasciato Bruxelles.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sembrava tutto fatto dopo l'apertura della Germania, arrivata ieri. Ma l'accordo europeo sul Patto su migrazione e asilo è improvvisamente di nuovo lontano. Stavolta, però, a frenare è l'Italia. Il ministro Piantedosi è andato via da Bruxelles, al termine del Consiglio Affari Interni dell'Ue, chiedendo tempo ai suoi omologhi degli altri ventisei. Per il governo italiano si è trattato di una riunione "interlocutoria", al termine della quale è "in corso un approfondimento". Il compromesso della presidenza spagnola non ha soddisfatto del tutto il governo italiano, che ha preferito tornare in patria lasciando tutti col dubbio. La situazione in Ue è cambiata nelle ultime ore, con la Germania che ha virato sul sì dopo aver fatto a lungo muro. Restano contrarie Polonia e Ungheria.

"Ho sottolineato questa mattina al Consiglio che a livello di Unione europea dobbiamo aumentare i finanziamenti per i progetti di rimpatri volontari assistiti e favorire la reintegrazione economica dei migranti nei loro Paesi di origine – ha detto Piantedosi in serata – Dobbiamo proseguire nello scambio di informazioni strategico e operativo, mentre sul fronte del contrasto ai trafficanti mi sto facendo promotore di un progetto con Europol per rafforzare le attività info-investigative".

Insomma, tutto rinviato, nonostante l'appello della presidente della Commissione Ue. "L'Italia non è intervenuta al Consiglio, lo potete vedere nella sessione pubblica – ha detto la ministra degli Interni tedesca, Nancy Feaser – le uniche contrarie pubblicamente sono state Polonia e Ungheria, l'Italia non si è espressa".

L'Anpi attacca il governo italiano sui migranti

Nel frattempo, in Italia, il governo continua a raccogliere critiche per le politiche sui migranti: "La modifica del termine di trattenimento dei migranti irregolari nei Cpr innalzato a 18 mesi, è di fatto una forma di detenzione amministrativa che contraddice lo spirito e la lettera della Costituzione – scrive l'Anpi in una nota – il pagamento di 5.000 euro da parte del migrante che non vuole essere trattenuto in un Cpr è una grottesca presa in giro perché è ridicolo il solo pensare che lo straniero sbarcato a Lampedusa richiuso nel centro d’identificazione possa andare in banca o in assicurazione per farsi rilasciare una fideiussione. Si tratta di provvedimenti varati a solo scopo propagandistico. Per di più la recentissima ‘disposizione urgente' varata dal governo prevede minori garanzie per i richiedenti asilo e minori tutele per i minori non accompagnati".

