video suggerito

Migranti, 156 persone sono state soccorse dalla Sea Watch nel Mediterraneo: “Almeno dieci bambini” La Sea-Watch 5 ha soccorso 156 persone che si trovavano a bordo di due imbarcazioni sovraffollate nel Mediterraneo. “Diverse di loro sono state intossicate dai fumi del motore”, scrive la Ong. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Sea-Watch 5, la nuova nave dell'Ong che si occupa di salvataggi nel Mediterraneo, ha soccorso 156 persone che si trovavano a bordo di due imbarcazioni sovraffollate: su una c'erano 31 persone e sull'altra 125.

"Entrambe avevano persone sottocoperta, dove i fumi del motore e la mancanza di ossigeno rappresentano un grave pericolo", ha scritto la stessa Ong su X. "Diverse di loro sono state intossicate e stanno ora ricevendo ossigeno".

Questa mattina, alle 10.30, la nave di soccorso aveva raggiunto la zona a nord della Libia dopo due giorni di navigazione complicati. A raccontarlo, tramite delle storie, sul profilo Instagram di Sea Watch, è Enrico Baraldi, della compagnia teatrale Kepler452, che insieme all'attore Nicola Borghesi, si è imbarcato due giorni fa insieme al resto del rescue team.

"Finalmente ieri sera la Sea Watch 5 è arrivata nella zona del Mediterraneo centrale a nord della Libia. Dopo due giorni di navigazione con tempo pessimo, con onde molto alte. Non ci aspettavamo ci fossero delle partenze invece già questa mattina ci arriva la segnalazione di una barca in distress", ha raccontato l'attore. "La segnalazione arriva da Seabird, l'aereo della Sea Watch, e ci stiamo dirigendo proprio in questo momento nella zona in cui c'è stata indicata la presenza di questo caso di barca in distress".

Poco dopo, segue il video del primo salvataggio. "Si è appena conclusa l'operazione di soccorso di un'imbarcazione con 31 persone a bordo. In questo momento il nostro collaboratore è salito per marcare con una bomboletta spray l'imbarcazione", ha proseguito mostrando alle sue spalle la piccola imbarcazione fatiscente con a bordo uno degli operatori dell'equipaggio. "Trentuno persone partite questa mattina alle 4.00 dalle coste della LibiaAppena si è aperta la finestra di bel tempo dopo due giorni di onde. Le persone si trovano già a bordo della Sea Watch 5, sono state imbarcate e tra poco le raggiungeremo", ha aggiunto.

In una terza e ultima clip vengono ripresi i momenti dopo il secondo salvataggio, quello della nave su cui si trovavano più di cento migranti. "Abbiamo appena portato a termine un secondo salvataggio della giornata. Questa volta una barca ancora più grande. Faccio questi video una volta che le persone sono state già imbarcate e non sono più presenti a bordo ma si trovano già sulla nostra Sea Watch 5", ha raccontato il ragazzo. "Stiamo controllando che non ci sia più nulla sulla barca e poi verra segnata con una bomboletta. È stata un'operazione più lunga di quella precedente: 150 persone circa. Una decina di bambini, non ho i numeri precisi ancora", ha aggiunto.