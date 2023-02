Meloni vedrà Zelensky a Bruxelles per un incontro bilaterale Giorgia Meloni incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Bruxelles, in occasione del Consiglio europeo: i due si vedranno per un bilaterale.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo, avrà un incontro bilaterale con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il faccia a faccia tra i due era nell'aria. Palazzo Chigi oggi pomeriggio aveva fatto sapere che i contatti del governo con Kiev e Zelensky sono continui, sottolineando che le interlocuzioni della premier Giorgia Meloni con l'Ucraina non si sono mai interrotte. In questo quadro, ha aggiunto Palazzo Chigi, si inserisce il lavoro tecnico-diplomatico per definire la visita della premier italiana in Ucraina, visita che è stata annunciata da tempo da entrambi i leader.

Nelle scorse settimane era stata annunciata una visita ufficiale della premier a Kiev. "La aspetto molto in Ucraina, in visita ufficiale. Sì, verrà presto. Non posso comunicare la data, ma presto", aveva detto Zelensky a metà gennaio. Il presidente ucraino aveva parlato di un possibile viaggio di Meloni a Kiev nel corso della sua intervista andata in onda a Porta a Porta: "Aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgia Meloni perché nel nostro primo colloquio lei mi ha detto ‘Volodymyr mi chiami, per favore, Giorgia?'", aveva raccontato. Fino ad ora Zelensky e Meloni hanno avuto soltanto contatti telefonici: una prima volta all'indomani delle politiche, quando Zelensky si era congratulato con la leader di Fratelli d'Italia per la vittoria, dicendosi "certo di poter contare su una proficua collaborazione del governo italiano", invitandola anche in Ucraina. Meloni aveva risposto rinnovando il suo "pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino".

Circa tre settimane dopo i due leader si erano sentiti ancora al telefono, e questa volta Meloni si era già insediata a Palazzo Chigi. Alcuni giorni dopo, il 27 ottobre, in una terza telefonata, Zelensky aveva rinnovato il suo invito, cosa che aveva fatto anche a dicembre, quando i due si erano scambiati gli auguri. In una nota, Palazzo Chigi aveva comunicato che Meloni aveva ribadito "il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario". E la presidente del Consiglio aveva twittato così: "Ho confermato l'intenzione di recarmi a Kiev e ho invitato Zelensky a Roma".

E ancora alla conferenza stampa di fine anno la presidente del Consiglio aveva annunciato: "Penso di recarmi a Kiev prima del 24 di febbraio, cioè prima dell'anniversario dell'invasione, perché credo che quella potrebbe essere una data in cui fare qualcosa a livello di iniziative di pace".

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l'ospitata di Zelensky al Festival di Sanremo, poi trasformata in un semplice messaggio scritto, che verrà letto durante l'ultima puntata della kermesse dal conduttore Amadeus. Secondo i piani iniziali Zelensky avrebbe dovuto intervenire con un videomessaggio pre-registrato. Ma la sua presenza al Festival non è sembrata opportuna, e così si è deciso di dare voce al popolo ucraino attraverso un testo scritto, per smorzare il coro di polemiche.