Meloni sul Superbonus: “Vale 140 mld, costato come 6 manovre”, Conte la incalza: “È disperata” Sul Superbonus 110% è andato in scena un nuovo scontro a distanza tra Meloni e Conte. La premier: “Misura costata quando 6 leggi finanziarie”. Il leader M5s: “Gesto disperato di chi ieri prometteva mari e monti e adesso non sa a che santo votarsi”.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Superbonus 110, le ultime notizie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel giorno in cui il ministro dell'Economia Giorgetti annuncia che il governo non ha in programma una proroga per il Superbonus 110%, neanche per quanto riguarda i lavori avviati nei condomini, e che la misura terminerà, nella sua forma attuale, alla scadenza già fissata a fine 2023, va in scena un nuovo scontro a distanza tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'ex premier Giuseppe Conte.

Intervistata a Porta a Porta da Bruno Vespa Meloni lancia un nuovo j'accuse: "I bonus edilizi messi in campo dal governo Conte sono costati fino a oggi 140 miliardi. Mediamente una legge di bilancio per un anno vale 20-30 miliardi. Questo vuol dire che sono state impiegate da 4 a 6 leggi finanziarie per il Superbonus. Questo per capire l'ordine. Qualcosa non deve aver funzionato se quando sono stati fatti questi provvedimenti è stato immaginato un costo molto inferiore. Le stime erano sbagliate, e non ha funzionato come queste norme erano state scritte, perché a oggi abbiamo 12 miliardi di euro di truffe. Le cose vanno fatte con un certo criterio, perché i 140 miliardi che metti da una parte li devi togliere dall'altra: quando Conte ha fatto la sua campagna dicendo che si poteva ristrutturare casa gratuitamente, non era vero, perché queste misure sono costate 2mila euro a ogni italiano, neonati compresi", ha detto la leader Fdi.

"I costi – ha aggiunto – sono stati scaricati su chi veniva dopo. E ho sentito dire dal M5s che grazie al Superbonus il Pil è aumentato, ma non è propriamente così, perché il Pil è cresciuto rispetto a quando le persone erano chiuse in casa per il Covid: è quello che in economia si definisce ‘rimbalzo del gatto morto'".

"È una misura – ha concluso – che stiamo pagando tanto. Le misure di sostegno all'edilizia sono sempre utili, ma vanno fatte con criterio".

La replica di Conte sui social

"Le accuse trite e ritrite di Giorgia Meloni sul Superbonus sono il gesto disperato di chi ieri prometteva mari e monti e adesso non sa a che santo votarsi. Gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, il Pil cade a picco, il carovita morde il ceto medio, le famiglie più bisognose sono state abbandonate al loro destino. In Europa abbiamo perso credibilità e non ci rispettano più. E Meloni che fa?", si domanda su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

"Corre da Bruno Vespa per scaricare la colpa della propria inadeguatezza su una misura, il Superbonus, che invece ha creato occupazione e crescita. Un film già visto: mente agli italiani, sapendo di mentire".

"È ormai un anno che guida il governo ma non è in grado di affrontare la manovra e prova a scaricare su altri le proprie responsabilità. Imbarazzante".