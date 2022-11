Meloni sotto attacco per aver portato la figlia a Bali, Conte: “Dalla sua parte, senza se e senza ma” La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata attaccata per la scelta di portare sua figlia con sé al G20 di Bali. Il leader del M5s Conte la difende: “Su questo episodio sto dalla sua parte, senza se e senza ma”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader del M5s Giuseppe Conte si schiera dalla parte di Giorgia Meloni, attaccata per la scelta di portare con sé sua figlia Ginevra, di 6 anni, durante il suo viaggio istituzionale in Indonesia, dove ha partecipato al G20 di Bali.

"Contesto alla premier le scelte su politica estera, carobollette, favori agli evasori fiscali e tagli del sostegno agli ultimi. Però su questo episodio sto dalla sua parte, senza se e senza ma", ha scritto sui social il leader del M5s.

"In Italia ci si lamenta se ci sono poche donne in politica, nei ruoli apicali, se ci si trova a scegliere fra lavoro e famiglia. Poi però si apre un dibattito senza senso sul fatto che Giorgia Meloni abbia portato sua figlia al vertice G20 di Bali" ha aggiunto l'ex premier. "Grazie all'iniziativa del M5S, abbiamo ottenuto che le parlamentari possano finalmente allattare i propri figli in Aula. Un messaggio forte per un Paese che su questi temi, evidentemente, è ancora troppo indietro", ha osservato il leader pentastellato.

Non è l'unico a difendere Meloni, al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di alcuni articoli di stampa. Anche Mara Carfagna, deputata di Azione, ha voluto dire la sua, ricordando la sua esperienza: "Anche io ho portato mia figlia a congressi e appuntamenti politici. Nessuno giudichi le scelte delle madri", ha scritto su Twitter.

"Ma davvero qualcuno ha pensato che Giorgia Meloni abbia fatto male a portare la figlia a Bali? Avviso ai naviganti: si può essere con determinazione Premier alla guida dell’Italia e al tempo stesso mamme a tutto tondo. Le donne sanno fare benissimo anche questo. Un esempio per tutti", ha scritto su Twitter la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Nel dibattito è intervenuto anche l'esponente di Fratelli d'Italia, l'europarlamentare Vincenzo Sofo: "Lo dico da marito di una donna impegnata politicamente: le polemiche che una certa stampa ha cercato di creare attorno alla scelta di Giorgia Meloni di portare la figlia Ginevra con sé al G20 di Bali sono squallide".

"La cosa bella – ha scritto su Facebook – è che arriva proprio dal pulpito di chi fa del femminismo una bandiera. Da utilizzare però come scusa strumentale per sponsorizzare battaglie a distruzione della famiglia o per misure ghettizzanti come le quote rosa e giammai, ad esempio, per affrontare temi seri come la conciliazione dei tempi casa-lavoro. Problema che colpisce purtroppo qualunque madre e che vive in modo amplificato chi ricopre incarichi professionali totalizzanti come quello, dalle responsabilità enormi, della Meloni".

"Nella società contemporanea, accudire figli e dedicarsi alla propria vita esterna sono due dimensioni che stanno entrando sempre più in contrasto. E la sensazione è che alcuni vogliano che sia proprio così per costringere le persone a rinunciare alla famiglia, come si evince dagli articoli che sempre più spesso vengo proposti proprio dalla stampa ‘progressista' e ‘femminista' che in queste ore attacca il Presidente del Consiglio italiano di pensare alla famiglia anche durante i suoi impegni istituzionali -ha aggiunto – . Bene, per me questo è invece motivo di orgoglio: perché dimostra che la tutela della dimensione famigliare, cellula comunitaria fondamentale per la società, non è per lei solo uno slogan elettorale ma uno stile di vita".