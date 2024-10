video suggerito

Meloni replica a Consiglio d'Europa e si smarca dalle accuse di razzismo alla Polizia: "Merita rispetto" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde al Consiglio d'Europa, che punta il dito contro una pratica spesso adottata dalla Polizia italia, e cioè la 'profilazione razziale', con "frequenti fermi e controlli basati sull'origine etnica", che toccano soprattutto la comunità Rom e di persone di origine africana. Per Meloni le forze dell'ordine "meritano rispetto, non simili ingiurie".

A cura di Annalisa Cangemi

Il Consiglio d'Europa critica l'Italia accusando la Polizia di attuare procedure razziste e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde, nei giorni delle polemiche con la magistratura e le opposizioni per il modello Albania, blindando le forze dell'ordine.

"L’ECRI, organo del Consiglio d’Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre Forze dell’Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie", si legge in un post su X la premier Giorgia Meloni.

Secondo la commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (Ecri), organizzazione internazionale non Ue con sede a Strasburgo, il "racial profiling", la profilazione razziale, cioè controlli e fermi di polizia basati sull'origine etnica, senza che ci sia una giustificazione oggettiva o ragionevole, sono spesso adottati tra le forze dell'ordine. Inoltre, le autorità non paiono essere "consapevoli" dell'entità del problema, si legge in un rapporto sul nostro Paese pubblicato oggi.

La delegazione dell'Ecri è venuta a conoscenza di "molte testimonianze sulla profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, in particolare verso la comunità Rom e le persone di origine africana". Queste testimonianze, che riferiscono di "frequenti fermi e controlli basati sull'origine etnica", sono confermate anche dai rapporti delle organizzazioni della società civile e di altri organismi di monitoraggio internazionali specializzati. Tuttavia, "le autorità non raccolgono dati adeguatamente disaggregati sulle attività di fermo e di controllo della polizia, né sembrano essere consapevoli dell'entità del problema, e non considerano la profilazione razziale come una forma di potenziale razzismo istituzionale".

La profilazione razziale, sottolinea l'Ecri, "ha effetti notevolmente negativi", perché genera un senso di "umiliazione ed ingiustizia" per i gruppi coinvolti, provocando "stigmatizzazione e alienazione". È inoltre "dannosa per la sicurezza generale", in quanto "diminuisce" la fiducia nella polizia e contribuisce alla tendenza a non denunciare i reati.

Per la commissione, dunque, le autorità dovrebbero sottoporre le pratiche di fermo e di controllo e perquisizione della Polizia ad un esame indipendente. L'esame dovrebbe essere condotto con la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile e dei rappresentanti dei gruppi potenzialmente esposti alle pratiche di profilazione razziale.

Dovrebbero essere sensibilizzati i funzionari delle forze dell'ordine sulle pratiche che possono potenzialmente condurre alla profilazione razziale, con effetti nocivi sulla fiducia dei cittadini nella polizia, nonché per identificare modelli indicativi di razzismo istituzionale all'interno delle forze dell'ordine, "in particolare nei confronti dei Rom e delle persone di colore o di origine africana".

Anche Salvini contro il Consiglio d'Europa

"Non c'è nessuno scontro tra istituzioni, tra poteri, se uno fa il ministro non ha il tempo di litigare. Oggi ci mancava un ente inutile, l'Ecri, emanazione del Consiglio d'Europa", cui l'Italia contribuisce con "48 milioni di euro" all'anno. "Io penso che quei 48 milioni di euro potrebbero essere investiti sui Pronto soccorso e sugli ospedali italiani", ha attaccato il vicepremier Matteo Salvini durante un'iniziativa della Lega a Genova.

A "sentirsi dire che le nostre Forze dell'ordine sono razziste ti girano le scatole. Chi sceglie Lega e centrodestra fa una scelta chiara, noi stiamo sempre e comunque con le Forze dell'ordine. Se gli piacciono i clandestini se li portino a Strasburgo. Se uno che paghi ti insulta, insultami gratis, non a pagamento", ha aggiunto il vicepremier leghista.

Cosa è il Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, istituita con il Trattato di Londra del 5 maggio 1949 da 10 Stati fondatori (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Irlanda, Italia e Svezia) che riunisce 46 Paesi. La sua missione è quella di promuovere la democrazia e di proteggere i diritti umani e lo stato di diritto in Europa. È cosa diversa dal Consiglio europeo, che invece è un'Istituzione dell'Unione europea, composta dai capi di Stato e di governo degli Stati membri e dal presidente della Commissione europea, che si occupa della pianificazione delle politiche comunitarie.