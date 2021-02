Giorgia Meloni è convinta della scelta fatta con Fratelli d'Italia: opposizione al governo Draghi. La deputata romana, intervistata a Quarta Repubblica su Rete 4, ha parlato della decisione presa con il suo partito e del perché non vede discontinuità rispetto al governo Conte due. Dopo essersi detta "aperturista" nei confronti di Draghi e del neonato esecutivo di unità nazionale, Meloni ha annunciato di sperare che "il governo riesca a fare bene" e "se lo farà avrà i nostri voti senza che gli chiederemo nulla in cambio". Ma di fiducia ce n'è ben poca: "Non sono ottimista per la scelta della squadra di governo che secondo me tradisce un orientamento – ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia – Questo è un governo nel quale il Partito Democratico, che continua a scendere nei sondaggi, è sovradimensionato e nel quale le riconferme di alcuni ministri dicono che il governo vuole proseguire su quella strada". Una su tutte quella del ministro alla Salute, Roberto Speranza, che indica che "non si intende cambiare passo e alla gestione del Covid".

Giorgia Meloni ha le idee chiare sulle riaperture delle attività chiuse in questi mesi di pandemia: "Si deve consentire a tutti coloro che sono in grado di rispettare determinati protocolli di tenere aperto". Secondo la presidente di Fratelli d'Italia "il governo continua a scaricare il tema del contagio da Covid su alcune categorie che si è deciso che devono fare il capro espiatorio". Meloni si schiera al fianco degli imprenditori e proprietari di di ristoranti, bar, palestre, cinema: "Non ha senso chiudere le palestre ai ventenni senza preoccuparsi del trasporto pubblico locale per impedire che una persona di 75 anni cardiopatica si debba stipare su un autobus per andare a fare il vaccino".

La leader di Fratelli d'Italia ha detto la sua su Mario Draghi, spiegando che "è una persona che ha un grandissimo curriculum", ma "a scatola chiusa in vita mia non mi sono mai fidata di nessuno". Meloni ha spiegato di aver portato al presidente del Consiglio le sue proposte e di aver condiviso con lui alcuni temi, ma non altri. Su un punto, però, la deputata romana non ha dubbi: "Il governo è fatto per arrivare all'elezione del presidente della Repubblica", per arrivare a nominare il prossimo capo dello Stato senza passare prima per delle elezioni ed evitare il prossimo nome non sia "gradito al Pd". La scelta di Mattarella di non mandare gli italiani al voto "non l'ho condivisa", ha spiegato Meloni, "continuiamo a fare mille cose necessarie in epoca Covid e noi consideriamo la democrazia necessaria".