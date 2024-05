video suggerito

Meloni dice di aver sospeso il decreto sul redditometro ma non spiega come Al Festival dell’Economia Meloni è tornata sulla questione redditometro che negli scorsi giorni ha provocato numerose tensioni all’interno della sua maggioranza, ribadendo di aver sospeso il decreto varato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Resta ancora da capire però come la premier sia intervenuta effettivamente sulla norma e con quali misure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

In occasione del Festival dell'Economia a Trento, Giorgia Meloni è tornata su una questione che negli scorsi giorni ha mandato in tilt la maggioranza. "Il redditometro? C’è stata molto confusione. La norma dell’accertamento sintetico esiste da molti anni. Io non ho cambiato, idea: eravamo contrari e siamo contrari". La protesta degli alleati sul ripristino di uno degli strumenti di verifica a disposizione del Fisco aveva costretto la presidente del Consiglio ad annunciare di aver sospeso la norma varata dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo.

"L'ho sospesa perché la voglio vedere meglio, ci vuole più tempo per guardare nel merito la questione e arrivare a una norma equilibrata che sia garanzia di lotta all'evasione e sia garanzia anche per il contribuente", ha detto Meloni. Al momento però non è chiaro come la premier sia intervenuta effettivamente sul decreto e con quale misura giuridica. "Cerchiamo di fare chiarezza", ha proseguito la premier. "Nel nostro ordinamento finanziario esiste l'accertamento sintetico che consente all'amministrazione finanziaria di fare accertamenti sulla base di eventuali discrepanze tra il tenore di vita e il reddito. Questa norma ha bisogno di decreti di applicazione. Nel 2015 Renzi approva un provvedimento, poi nel 2018 il Conte I decide di abolire il redditometro di Renzi e annuncia un altro decreto che non è arrivato mai. Così oggi l'autorità può muoversi nell'ambito dell'accertamento sintetico con ampia libertà".

Da qui, secondo la ricostruzione della premier, l'intervento del viceministro Leo per "completare le norme che regolano l'accertamento". Un vuoto che per Meloni bisogna colmare per avere "un fisco che vada incontro ai cittadini in difficoltà e che sappia dialogare con i cittadini per dare una mano". Mentre restano ancora da capire le modalità con cui il governo intende agire sul redditometro, la presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di una "norma che non dia poteri illimitati alle autorità. Perché una cosa è colpire casi oggettivamente intollerabili, come chi gira in Ferrari e si dichiara nullatenente, un'altra e diventare intrusiva con i cittadini onesti", ha aggiunto. "Un fisco giusto è quello che non vessa con regole assurde, che chiede di pagare il giusto e in tempi ragionevoli e la riforma fiscale che abbiamo avviato sta procedendo in tal senso".

Sul premierato Meloni dice: "Riforma necessaria, o la va o la spacca"

Con il premierato "rimettiamo il boccino delle decisioni in mano ai cittadini", ha dichiarato Meloni. "È una misura democratica ed economica perché la stabilità di un governo è una misura di rafforzamento delle opportunità di crescita della nazione". Per la premier quella che lei stessa ha definito "la madre di tutte le riforme" è necessaria.

"Non sono il tipo di persona che riesce a ripagare con la vanità le rinunce che deve fare per ricoprire questo incarico", ha continuato. "La mia vita si svolge così: mi alzo la mattina, cerco di risolvere problemi, e vado a dormire. Sto mediamente un'ora al giorno con mia figlia. Qualcuno pensa che io posso fare questo avendo come unico obiettivo quello di rimanere a fare questo? Per me vale la pena di fare questa vita se quando hai finito puoi guardare l'Italia e dire ne valeva la pena. Quindi o la va o la spacca: nessuno mi chieda di scaldare la sedia e stare qui a sopravvivere perché non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico", ha concluso.