Meloni dice che non ha mai provato simpatia per il fascismo Il discorso in cui Giorgia Meloni ha chiesto la fiducia alla Camera è durato oltre un’ora. Tra i punti toccati, c’è anche il legame con il fascismo: “Non ho mai provato simpatia o vicinanza per i regimi antidemocratici, fascismo incluso”.

A cura di Luca Pons

Nel corso del suo lungo discorso alla Camera per richiedere la fiducia al suo governo, Giorgia Meloni ha parlato anche del suo rapporto con il fascismo. "A dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso".

In passato, la nuova presidente del Consiglio aveva preso posizioni simili, ma spesso aveva lasciato spazio ad alcune ambiguità. Nel discorso di oggi, ha affermato di aver "sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre".

"I totalitarismi del ‘900 hanno dilaniato l'intera Europa, non solo l'Italia, per più di mezzo secolo, in una successione di orrori che ha investito gran parte degli Stati europei", ha continuato Meloni, allargando il discorso ai totalitarismi di tutti i colori politici. "L'orrore e i crimini, chiunque li commetta, non vengono mai pareggiati da altri orrori e crimini. Nell'abisso non si pareggiano mai i conti, si precipita e basta".

Meloni è poi tornata sulla sua esperienza personale: "Ho conosciuto giovanissima il profumo della libertà, l'ansia per la verità storica e il rigetto per qualsiasi forma di sopruso o discriminazione proprio militando nella destra democratica italiana". Meloni, che è nata politicamente nell'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano, ha definito i militanti di destra "una comunità di uomini e donne che ha sempre agito alla luce del sole e a pieno titolo nelle nostre istituzioni repubblicane".

Anche, ha specificato la presidente del Consiglio, "negli anni più bui della criminalizzazione e della violenza politica, quando nel nome dell'antifascismo militante ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese. Quella lunga stagione di lutti – ha aggiunto – ha perpetuato l'odio della guerra civile e allontanato una pacificazione nazionale che proprio la destra democratica italiana, più di ogni altro, da sempre auspica".

Negli anni successivi della sua carriera, Meloni è passata ad Alleanza nazionale, poi al Pdl, fino a fondare Fratelli d'Italia. Nel discorso ha parlato anche di questo processo: "La comunità politica da cui provengo ha compiuto sempre passi in avanti verso una piena e consapevole storicizzazione del Novecento, ha assunto importanti responsabilità di governo giurando sulla Costituzione repubblicana, come abbiamo avuto l'onore di fare ancora poche ore fa, ha affermato e incarnato senza alcuna ambiguità i valori della democrazia liberale, che sono alla base dell'identità comune del centrodestra italiano". E, ha chiarito, questi sono valori "da cui non defletteremo di un solo centimetro: combatteremo qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, violenza politica, discriminazione".

L'intervista in cui la 19enne Meloni elogiò Mussolini

Le parole pronunciate oggi alla Camera, specialmente quando Meloni ha affermato di non aver "mai" provato vicinanza nei confronti del fascismo, stonano con un'intervista rilasciata dalla nuova presidente del Consiglio quando aveva 19 anni.

Nel 1996, la giornalista francese Marie De La Chaume intervistò Giorgia Meloni, allora militante di Alleanza nazionale. L'intervista fu filmata per un servizio televisivo, andato in onda su France 3.

Nel video del servizio, Meloni parlava francese, e disse: "Penso che Mussolini fosse un buon politico. Tutto quello che ha fatto, l'ha fatto per l'Italia. Non ci sono stati altri politici come lui negli ultimi cinquant'anni". Il filmato è stato postato su Twitter dalla stessa De La Chaume il 21 settembre di quest'anno, ma già un mese prima era stato riportato all'attenzione pubblica dal sito francese Loopsider.