Matteo Salvini promette l’Italia federale in 5 anni

A cura di Annalisa Cangemi

"Farò di tutto perché alla fine di questi 5 anni l'Italia sia una repubblica federale e presidenziale". Lo dichiara il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontrando i militanti leghisti all'hotel Ergife di Roma, per l'avvio della campagna elettorale per le Regionali nel Lazio. E il vicepremier è convinto che questo governo durerà cinque anni: "Avviso naviganti, gufi, avvoltoi e sciacalli che questo governo arriva alla fine del mandato, tra cinque anni. Non ci sono se né ma".

Rendere l'Italia un Paese federale è uno degli obiettivi della Lega, soprattutto dei governatori del Nord, e anche per questo è stato affidato al leghista Roberto Calderoli il ministero per gli affari regionali e le autonomie. Allo stesso modo il presidenzialismo è imprescindibile per Fratelli d'Italia. Secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni i due disegni dovranno procedere di pari passo, senza però "fughe in avanti".

Del resto le due riforme si trovavano già nel programma del centrodestra, messo nero su bianco durante la campagna elettorale per il 25 settembre. Nel documento programmatico, nel capitolo sulle riforme istituzionali, si trovano infatti questi punti: ‘Elezione diretta del Presidente della Repubblica' e ‘Attuare il percorso già avviato per il riconoscimento delle Autonomie ai sensi dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, garantendo tutti i meccanismi di perequazione previsti dall'art. 119 della Costituzione', oltre che la ‘Piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma Capitale' e la ‘Valorizzazione del ruolo degli enti locali'.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture rilancia il progetto anche durante il dibattito nella sede de Il Tempo, dal titolo ‘Roma locomotiva d'Italia': "Roma locomotiva d'Italia è una idea assolutamente in linea con quella di un Paese federale che valorizza le autonomie. Qualcuno le mette in concorrenza e in competizione, ma no. È lo stesso fil rouge. Un sistema federale, un sistema presidenziale, che mette al centro la capitale, valorizza i territori e le esperienze più positive".

Nell'incontro di oggi all'Ergife Salvini esorta i suoi a lavorare sul territorio dicendo anche che "a questo giro non possiamo sbagliare" nell'allestire le candidature. "La vittoria è a portata di mano", pronostica. "Conto che in questo fine settimana gli amici alleati ci offrano il nome del candidato governatore, almeno al pranzo di Natale si potrà discutere con chi ci è a fianco di cosa accadrà". "Spero che sia il fine settimana giusto", ribadisce il vicepremier leghista.