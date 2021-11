Matteo Salvini dice che la Lega ha sbagliato ad approvare il Reddito di cittadinanza “Io non mi arrampico sugli specchi, abbiamo sbagliato ad approvarlo. Spostiamo il miliardo di euro in più dal reddito alla disabilità”, ha detto Matteo Salvini ricordando la misura approvata dal governo gialloverde.

A cura di Annalisa Girardi

"Abbiamo sbagliato ad approvare il reddito di cittadinanza". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, parlando della misura targata Cinque Stelle approvata nel governo gialloverde, il primo guidato da Giuseppe Conte che vedeva appunto a Palazzo Chigi il Carroccio insieme al Movimento. "Io non mi arrampico sugli specchi, abbiamo sbagliato ad approvarlo. Spostiamo il miliardo di euro in più dal reddito alla disabilità", ha precisato durante un evento dei consulenti del lavoro, rispondendo a una domanda sul reddito di cittadinanza.

Alcuni giorni fa Salvini aveva di nuovo toccato il tema del reddito di cittadinanza commentando le parole di Silvio Berlusconi, alleato nel centrodestra ma anche al governo, che aveva aperto al rifinanziamento della misura nella manovra. "Berlusconi sul reddito di cittadinanza? Chiedetelo a lui, non interpreto il pensiero altrui. Io sono a lavoro per abbassare le tasse", aveva detto l'ex ministro dell'Interno. Nonostante in passato avesse spesso criticato duramente la misura, qualche settimana fa il leader azzurro aveva invece commentato: "Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare".

Oggi Salvini ha parlato anche delle dinamiche del governo, dove la Lega e Forza Italia siedono insieme al Movimento Cinque Stelle e al Partito democratico. Una maggioranza con cui non sempre la Lega si è trovata in accordo. Anzi, con cui spesso ha mostrato di essere insofferente: "Questo è un governo molto particolare, in cui abbiamo scelto di entrare per motivazioni eccezionali e stiamo pagando per questo come partito", ha detto.