Matteo Salvini attacca Ilaria Salis: “Sinistra da centri sociali rivendica le occupazioni”

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Matteo Salvini attacca Ilaria Salis, dopo la rivendicazione dell'europarlamentare di essere stata una militante per il movimento per la casa. "Mentre la Lega con il Salva-Casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive", ha scritto sui social il leader leghsista. Per poi aggiungere: "Semplicemente vergognoso, un invito all’illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto basta vedere chi candidano".

Commentando le accuse su un presunto debito da 90mila euro che avrebbe con l'ente Aler di Regione Lombardia, Salis aveva scritto di essere stata "una militante del Movimento di Lotta per la Casa che negli anni ha dato battaglia sul tema del diritto all'abitare, a Milano e in tutta Italia". E ancora: "Le pratiche collettive dell'occupazione di case sfitte, il blocco degli sfratti, la resistenza agli sgomberi, gli sportelli di ascolto e la lotta per la sanatoria rappresentano un'alternativa reale e immediata all'isolamento sociale e alla guerra tra poveri, strumentalizzate tanto dalle forze politiche razziste quanto dal racket".

Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, l'aveva difesa: "Ilaria Salis rivendica la militanza nel movimento di lotta per il diritto alla casa? Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni". Per poi aggiungere: "Questo movimento ha posto un problema, ossia la negazione del diritto all’abitare: rivendicare questo diritto deve essere superiore anche rispetto alla speculazione".

Il leader di Avs aveva quindi concluso rivendicando l'importanza di difendere il diritto all'abitare e di protestare e ribellarsi di fronte alle sue negazioni: "Viviamo in un Paese in cui la negazione dei diritti universali e fondamentali è diventata la norma, ci siamo abituati a tutto questo. E in nome di questa abitudine, ogni forma di ribellione è ricondotta nel circuito del penale, del reato. Mentre io penso che chi si batte, anche con modalità come queste, per porre e per risolvere un problema, andrebbe considerato in altro modo".