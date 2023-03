Matteo Renzi perde la causa col Corriere, la giudice lo rimprovera: “Tribunali non sono dei bancomat” Matteo Renzi ha perso una causa civile che aveva tentato contro il Corriere della Sera per un articolo del 2019 sul caso Open. E la giudice lo ha rimproverato: “I tribunali non sono bancomat da cui attingere per il proprio sostentamento, non vanno coinvolti senza alcun fondamento”.

A cura di Annalisa Girardi

Matteo Renzi perde una causa civile, intentata contro il Corriere della Sera per un articolo sul caso Open, e la giudice lo rimprovera: "I tribunali non sono dei bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento". A riportare la notizia è Il Tirreno. Ora il leader di Italia Viva dovrà pagare 16mila euro di spese processuali all'editore Rcs, all'editore Luciano Fontana e alla giornalista Fiorenza Sarzanini, autrice dell'articolo per il quale Renzi aveva chiesto un risarcimento da 200mila euro.

Secondo l'ex presidente del Consiglio l'articolo pubblicato a fine 2019, che trattava della fondazione coinvolta nell'inchiesta per finanziamento illecito ai partiti, sarebbe stato pieno di falsità. Non è stata però d'accordo la giudice Susanna Zanda, che ha sottolineato come la somma di risarcimento che Renzi pretendeva, "al di là dell'infondatezza della domanda, ha una palese e ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell'alveo di iniziative volte a usare il tribunale come una sorta di bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento".

Insomma, l'articolo "rispettava il canone della verità in quanto esprimeva esattamente il contenuto di una nota informativa dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia" e la richiesta di risarcimento del senatore fiorentino non era legittime.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Renzi avrebbe già annunciato ricorso. A inizio febbraio scorso la stessa giudice aveva anche respinto un'altra richiesta di risarcimento del leader di Italia Viva, che reclamava mezzo milione di euro in danni al direttore de Il Fatto Quotidiano. Marco Travaglio era apparso in un collegamento televisivo con un rotolo di carta igienica, su cui era stata stampata la faccia di Renzi, posizionato su di uno scaffale alle sue spalle. In quell'occasione non solo Renzi aveva perso la causa, ma era anche stato obbligato a risarcire Travaglio per le spese legali sostenute. Una somma pari a 42mila euro.