Matteo Renzi è stato eletto presidente di Italia Viva con 14mila voti Il congresso di Italia Viva ha eletto Matteo Renzi presidente, ma non c’era molta scelta: il fondatore era l’unico candidato alla leadership del partito.

A cura di Tommaso Coluzzi

Matteo Renzi continuerà a essere il presidente di Italia Viva. Anche se di dubbi, in effetti, non ce n'erano. Non tanto per una questione di leadership – è evidente che il senatore sia stato l'esponente più importante del partito da lui fondato nel 2019 anche quando non ricopriva effettivamente la carica di presidente – ma per il fatto che non ci fossero altre candidature. Insomma, i sostenitori di Italia Viva che sono andati a votare durante il weekend – online e nei seggi fisici – hanno sì deciso di confermare Matteo Renzi alla guida del partito, ma pur volendo, non avrebbero potuto votare per nessun altro: il suo nome era l'unico in lista.

Hanno votato online poco meno di 5.500 persone. Escludendo 49 schede bianche e 108 schede nulle per vari motivi, tutti gli altri voti sono quindi andati a Matteo Renzi, che alla fine ha ottenuto 5.293 voti. Considerando anche i voti in presenza, invece, Renzi ha ricevuto 14.524 voti su 14.964 votanti. Nei territori, poi, si è votato anche per i coordinatori regionali e provinciali del partito. Anche qui, in ben 14 Regioni c'era una sola persona candidata, mentre in altri casi c'è stata una sfida a due. Uno di questi casi era il Molise, dove secondo i dati diffusi da Italia viva hanno votato online nove persone. Un altro documento di Iv, che riporta anche i voti in presenza, mostra che in tutto i voti validi sono stati quarantuno, e hanno portato alla vittoria di Santoro con un voto di scarto. L'unica eccezione per numero di candidati è stata l'Umbria, che ne aveva tre.

Ieri sera è arrivato il primo dato sulle operazioni di voto: l'affluenza online è stata di 5450 voti su 6761 preregistrati, pari a più dell'80%. Ai seggi fisici veniva stimata superiore alle 8000 persone. "Si tratta di un risultato straordinario – ha detto Matteo Renzi – anche perché in molti territori c'era un solo candidato". E non solo sui territori, verrebbe da dire. A livello nazionale, con l'addio recente di Ettore Rosato – che in passato ha ricoperto il ruolo di presidente – e di Elena Bonetti, non sono emerse figure che potessero contendere la leadership a Renzi.