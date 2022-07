Mattarella: “Scioglimento Camere è ultimo atto, non sono possibili pause per affrontare emergenze” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dal Quirinale subito dopo il decreto di scioglimento delle Camere: “Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando, i costi dell’energia hanno conseguenze per famiglie ed imprese, vanno affrontate le difficoltà economiche, ci sono molti adempimenti da chiudere nell’interesse dell’Italia”.

A cura di Annalisa Cangemi

"Come ufficialmente comunicato ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni come previsto. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultimo atto". Lo ha annunciato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto nel pomeriggio i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, dopo le dimissioni del premier Mario Draghi. Probabilmente si andrà a votare il 25 settembre, la data sarà ufficializzata a breve, durante il Consiglio dei ministri.

"Il governo ha presentato le dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziato Mario Draghi e i ministri per l'impegno in questi 18 mesi. Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando, i costi dell'energia hanno conseguenze per famiglie ed imprese, vanno affrontate le difficoltà economiche, ci sono molti adempimenti da chiudere nell'interesse dell'Italia", ha aggiunto il Capo dello Stato.

"È noto che il Governo, con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove elezioni, incontra limitazioni nella sua attività. Dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che intercorrono tra la decisione di oggi e l’insediamento del nuovo Governo che sarà determinato dal voto degli elettori", ha assicurato.

Per Mattarella "sono indispensabili interventi per far fronte alle esigenze economiche e sociali, soprattutto per i concittadini delle fasce più deboli, per contenere gli effetti della guerra russa in Ucraina, per la sempre più necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale". A tutto questo "si affianca l'importanza dell'attuazione nei tempi concordati del Pnrr, né può essere ignorato il dovere di proseguire nell'azione di contrasto alla pandemia ancora manifestamente diffusa".

Il discorso completo di Mattarella dopo il decreto di scioglimento delle Camere