Italia viva è soddisfatta per le decisioni prese ieri sera dal Capo dello Stato Mattarella, che ha concesso quattro giorni di tempo ai partiti della maggioranza uscente per ritrovare un nuovo equilibrio e un punto di incontro, non solo sui nomi ma anche sui programmi. Mattarella ha incaricato il presidente della Camera Fico, con l'obiettivo di sondare la possibilità di ricompattare le forze politiche del Conte bis, Pd, M5s, Leu e Iv. Per l'ex ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova questa è una svolta positiva, come ha già scritto ieri il suo leader Matteo Renzi in un tweet: "La decisione del Presidente è una scelta saggia che ItaliaViva onorerà lavorando sui contenuti: vaccini, scuola, lavoro, Recovery sono priorità su cui si gioca il futuro. Diciamo no alla caccia al parlamentare, diciamo sì a idee e contenuti. No al populismo, sì alla politica"

Oggi in un'intervista a ‘La Stampa' Teresa Bellanova dice di aver colto nelle parole del presidente Mattarella "indicazioni essenziali": adeguato sostegno parlamentare per non lasciare esposto il Paese agli eventi, verifica della maggioranza politica a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente, disponibilità da verificare nella sua concreta praticabilità: "Ci eravamo affidati alla saggezza del presidente. Se è giunto a questa determinazione, per noi è la strada giusta".

L'esponente di Italia Viva apprezza anche la nuova apertura mostrata dal M5s: invece di pensare a "maggioranze raccogliticce e improbabili", il Movimento ora dice "ripartiamo dal perimetro originario: ne prendiamo atto, ci sembra un approdo significativo". Rispetto alla possibilità di partecipare a un Conte ter, Bellanova ritiene si debba procedere "per gradi".

Comunque "non mettiamo e non accettiamo veti. Costruiamo le premesse per un forte patto di fine legislatura e individuiamo i nomi migliori per incarnarlo". Al Pd che continua a dire di non vedere altri governi oltre a questo "dico che la politica è la ricerca del migliore punto di caduta, mai arroccamento".

Su un eventuale ruolo in un nuovo governo di Draghi, l'ex ministra sottolinea che adesso bisogna far "lavorare con la serenità necessaria il presidente Fico. Certo, poter eventualmente contare, se ce ne fossero le condizioni, su una personalità autorevole, competente e di prestigio come l'ex presidente della Bce, dovrebbe essere una ottima notizia per tutti".

Bellanova commenta anche le polemiche sul viaggio del leader di Italia Viva in Arabia Saudita, ricordando che "grazie a Matteo Renzi" l'Italia ha portato a casa leggi come quelle contro il caporalato, sulle unioni civili e che fu lui "a decidere di ritirare il nostro ambasciatore in Egitto per il caso Regeni. In ogni modo, Renzi "si è dichiarato prontissimo a rispondere ad ogni domanda" sui suoi incarichi internazionali e sull'Arabia Saudita, "ma dopo la crisi perché ora bisogna pensare all'Italia".