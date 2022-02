L’ex eurodeputato Borghezio (Lega) a processo per lite con controllore: Parlamento Ue nega immunità L’ex eurodeputato Mario Borghezio a giudizio: Il Parlamento europeo ha deciso di non concedergli i privilegi d’immunità, lasciando facoltà di procedere alla Procura di Imperia nel procedimento contro l’ex parlamentare.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Parlamento europeo ha negato i privilegi d'immunità all'ex eurodeputato della Lega Mario Borghezio. La decisione è arrivata con 620 voti favorevoli, 71 contrari e 4 astensioni. In pratica la plenaria di Bruxelles ha lasciato facoltà di procedere alla Procura di Imperia nel procedimento contro l'ex parlamentare, che riguarda una lite con un dipendente di una compagnia ferroviaria. Il controllore si era rifiutato di permettergli di viaggiare su un treno in quanto sprovvisto di biglietto valido.

La relazione della Commissione giuridica proponeva "di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio" nel processo che lo vede imputato di fronte al Tribunale della città ligure, per aver intimidito l'agente di bordo del treno italo-francese Thello. Borghezio è accusato per aver insultato, minacciato, e anche sputato addosso al dipendente della compagnia ferroviaria, nella tratta tra Ventimiglia e Nizza.

Il leghista pretendeva da più di tre anni l’immunità da ex parlamentare "per le opinioni o i voti espressi dell’esercizio delle funzioni", dichiarando – nero su bianco nelle lettere inviate all’ex presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani – che l'intera vicenda fosse "in maniera inoppugnabile un caso di persecuzione politico-giudiziaria".

Nel testo approvato, votato lunedì con scrutinio segreto, si leggono le ragioni dell'aula, che ha deciso appunto di non confermare i privilegi d'immunità "considerando che Mario Borghezio avrebbe avuto una lite con un dipendente di una compagnia ferroviaria che si era rifiutato di permettergli di viaggiare su un treno poiché sprovvisto di biglietto valido" e considerando che l'ex eurodeputato "nella sua audizione dinanzi alla commissione giuridica, non ha affermato nulla che possa portare alla conclusione che l'alterco in questione riguardasse l'espressione di un'opinione politica da parte dell'ex deputato".

Mario Borghezio sostiene convintamente da tempo la corrente di estrema destra all'interno della Lega, anzi ne è l'ideologo, come ha raccontato l'inchiesta Lobby Nera di Fanpage.it: "Salvini è un debole, questa situazione lo spinge nelle braccia della Meloni e questa cosa apre alla nostra area un’autostrada – sono le parole di Borghezio, che non sapeva di essere ripreso dalle nostre telecamere – È l’autostrada per la terza Lega, è una situazione che io attendevo da decenni. Dobbiamo cominciare a formare i quadri da inserire in questa Terza Lega". Poco dopo, come mostra il video di Fanpage.it, è lo stesso Borghezio a spiegare il senso delle sue parole, facendo capire che la terza Lega è "la Terza Posizione", cioè il movimento eversivo neofascista che ha dato origine a gran parte dei movimenti di estrema destra.