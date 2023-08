Lettera di minacce a Calderoli: “Basta con il genocidio del Sud, siamo la mafia e vi uccideremo” Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali che sta portando avanti la riforma dell’autonomia differenziata per le Regioni, ha detto sui social di aver ricevuto una minaccia di morte. “Non mi spavento”, ha scritto pubblicando la foto della lettera di minacce.

A cura di Luca Pons

Minacce di morte arrivate al ministro Calderoli su un foglio di carta. Secondo quanto detto dallo stesso Calderoli sul suo profilo Facebook, negli scorsi giorni gli è stata recapitata una lettera con delle minacce, relative al suo progetto di riforma di autonomia differenziata delle Regioni. "Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud Italia, con la nostra potenza di fuoco noi vi uccideremo", si legge nel testo fotografato dal ministro.

L'autonomia differenziata è uno dei progetti fondamentali della Lega, nonostante ci siano forti dubbi sulle disuguaglianze che potrebbe aumentare e sulla fattibilità tecnica della riforma. Si tratta, insomma, di un percorso ancora lungo, su cui però Calderoli ha insistito molto, dicendo in passato che è pronto ad abbandonare la politica se l'autonomia non si farà.

E proprio all'autonomia differenziata fa evidentemente riferimento la lettera, recapitata non a caso al ministro Calderoli. Il testo integrale è: "Roberto Calderoli, se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud Italia, con la nostra potenza di fuoco noi vi uccideremo. Siamo la mafia. Noi siamo italiani voi no. Non ci costa niente uccidervi. Faremo anzi del bene all'Italia".

Nella sua risposta, il ministro è sembrato piuttosto tranquillo. "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera", ha scritto sui social, condividendo poi il testo completo. "Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore", ha aggiunto Calderoli.

Già nella serata di ieri, partecipando alla festa della Lega di Bolgare (Bergamo), Calderoli ha mostrato il biglietto: "Uno dei tanti", ha detto, "anche se questa volta mi sono preoccupato di più, vista la firma che hanno messo". Ovvero il riferimento alla mafia. La lettera arrivava da Bari. "Non è la prima volta che mi arrivano lettere minatorie per il mio impegno sull’Autonomia, insieme a scritte sul cancello di casa e bossoli e proiettili. Ho sporto denuncia contro ignoti", ha affermato il ministro.

La riforma, ovviamente, andrà avanti nonostante le difficoltà riscontrate finora. L'obiettivo di Calderoli è che "trovi compimento proprio entro giugno 2024, in maniera tale da dare un significato anche alla riforma delle Province, nel grande momento elettorale che vivranno i cittadini".