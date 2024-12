Le reazioni all’attacco di La Russa a Fanpage, Fratoianni: “Comportamento da picchiatore”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Quanto accaduto con Ignazio La Russa ad Atreju ha scatenato le reazioni dell'opposizione, indignata davanti al trattamento impartito al giornalista di Fanpage.it, Saverio Tommasi, da parte della seconda carica dello Stato.

Per il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, il video che mostra il presidente del Senato prendersela con il nostra cronista alla storica festa della destra giovanile, "è l’immagine del rapporto che ha l’estrema destra, anche quando riveste alte cariche istituzionali, con la stampa libera", ha commentato. "Si comportano come i picchiatori nonostante il vestito buono", ha aggiunto il leader di Sinistra Italiana.

Durante la kermesse di Fratelli d'Italia, infatti, La Russa se l'era presa con il video reporter che aveva provato ad avvicinarlo e a chiedergli se ritenesse opportuno, in quell'occasione, dichiararsi antifascista una volta per tutte. "Siamo per fatti nostri, smettila! Sì che mi arrabbio, vattene", aveva risposto il presidente del Senato, allontanandolo.

Nel battibecco, un membro dello staff aveva provato a tirare per un braccio il giornalista, mentre uno dei presenti aveva colpito la videocamera.

A quel punto, La Russa era intervenuto: "Ci penso io, fine", aveva detto avvicinandosi al reporter.

Il capo del Senato aveva abbassato la camera che lo riprendeva, per poi chiarirsi subito dopo con il nostro cronista e assicurargli che avrebbe concesso un'intervista. "Mentre giro riprendimi senza domande. Quando vuoi fare un’intervista ci sentiamo e la facciamo", aveva promesso prima di cambiare idea. "Oggi non ce la faccio, la prossima volta".

Anche per l'europarlamentare del Partito democratico, Sandro Ruotolo, "quello che è accaduto alla festa di Atreju è grave e chiama in causa il presidente del Senato Ignazio La Russa, La seconda carica dello Stato", ha dichiarato.

Il dem ha criticato l'atteggiamento mostrato da La Russa e ha voluto esprimere la sua solidarietà "al giornalista di Fanpage, Saverio Tommasi, maltrattato dallo stesso presidente del Senato che si è rifiutato di rispondere ad una semplice domanda, se cioè si sentiva antifascista", ha detto.

"Non ha risposto e ha minacciato il cronista di cacciarlo da Atreju mentre scherzava con un fascista dichiarato", ha proseguito Ruotolo.

L'europarlamentare ha ricordato che "è lo stesso La Russa che a casa sua ha il busto di Mussolini. Noi non sdoganeremo i nostalgici di Mussolini, anche se uno di loro è La seconda carica della Repubblica nata dalla resistenza", ha concluso.