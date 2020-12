I leader di governo dei 27 Paesi Ue inviano un messaggio a tutti i cittadini europei in vista del Natale. Un videomessaggio pubblicato sui canali social del Consiglio Ue, in cui anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invita a mantenere alta la guardia: “Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso momento siamo chiamati, proprio ora, a mantenere alta la guardia, perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante, ha messo a dura prova le nostre abitudini”. Conte ribadisce che quello che sta per arrivare “sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi”.

Il videomessaggio viene aperto dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che definisce l’Ue come una “squadra di 450 milioni di cittadini”, che ha il compito di tenere il Coronavirus “sotto controllo agendo in modo responsabile, applicando la distanza sociale e l’igiene, prendendoci cura degli altri e di noi stessi”. Nel videomessaggio interviene anche la cancelliera tedesca, Angela Merkel: “La migliore protezione contro la pandemia è nelle nostre mani: limitare i contatti, indossare le mascherine, mantenere le distanze e mostrare attenzione verso gli altri”. Nell’attesa che arrivino i primi vaccini: “Insieme saremo più forti del virus alla fine”, conclude la cancelliera.

Anche il presidente francese, Emmanuel Macron, chiede ai cittadini europei di continuare a mostrare “determinazione e solidarietà”, per poter “combattere insieme” il virus, fino a quando non arriveranno i vaccini per “tirarci fuori dall’epidemia”. L’obiettivo, per Macron, è che il vaccino possa permettere di “chiudere completamente” il lungo capitolo del Covid-19. “Restiamo uniti”, è la conclusione dell’appello del presidente francese nel video pubblicato dal Consiglio Ue.