La sottosegretaria leghista ricorda la Decima Mas: la torta tagliata a forma di X “Noi la torta la tagliamo con una Decima”. Lo ha scritto la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Giuseppina Castiello sotto al video che la mostra rievocare la Decima Mas a un convegno elettorale della Lega. Nella breve clip a tagliare la torta a forma di X ci sono anche il sindaco di Afragola Antonio Pannone e la candidata Angela Russo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

Dopo lo spot elettorale di Vannacci, dalla Lega tornano ad invocare la Decima Mas. Questa volta i protagonisti sono il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, la candidata alle europee Angela Russo e la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Giuseppina Castiello. Nel video diffuso sui social, si vedono i tre insieme a un convegno elettorale per la candidata leghista tagliare la torta forma di X, mentre una voce fuori campo dice: "Fai la Decima vai".

"La decima? Bravo", rispondono Russo e la sottosegretaria invocando il corpo militare italiano che alla fine della seconda guerra mondiale si schierò al fianco dei nazisti. Il video prima condiviso da Castiello sul suo profilo Facebook e accompagnato dalla didascalia "Noi la torta la tagliamo con una Decima", è stato poi rimosso. A ricondividerlo, denunciando il contenuto sui suoi profili social è il candidato dem alle elezioni europee Sandro Ruotolo.

"La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica", scrive Ruotolo."La vedete in questo video con il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, e alla candidata della Lega, Angela Russo, che taglia una torta facendo il segno della ‘Decima Mas’.La sottosegretaria leghista ha ‘rivendicato' la scelta di tagliare la torta con il simbolo della ‘Decima' dai suoi social come si vede nel video.È un oltraggio alla Resistenza e la Napoli delle 4 giornate saprà dare una risposta nel segreto dell’urna l’8 e 9 giugno ai secessionisti e nostalgici della Lega", conclude.

Pochi giorni fa era stato il generale Vannacci a ricordare il corpo militare nazista. A una settimana dalle elezioni il candidato capolista della Lega aveva rivendicato il video che lo mostrava invitare i suoi elettori a "mettere una Decima" con una X sulla scheda elettorale. Lo spot elettorale inizialmente era stato diffuso da alcuni "supporter" del generale, ma risultava assente dai canali social di Vannacci e della Lega. Poco dopo era arrivata la conferma dall'ufficio stampa del generale – "Non si tratta di un fake"- a cui era seguita la condivisione di un altro video, simile al primo, sul profilo ufficiale di Vannacci.