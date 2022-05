La Russia risponde alla Finlandia: “Se entra nella Nato è una minaccia, così si crea nuovo fronte” Mosca ha puntato il dito direttamente contro la Nato, affermando che “persuadendo la Finlandia” ad entrare a far parte dell’Alleanza “punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia”.

A cura di Annalisa Girardi

La Finlandia nella Nato è una minaccia per la Russia. Lo ha messo in chiaro il Cremlino commentando la presa di posizione delle istituzioni finlandesi, favorevoli all'adesione del Paese al patto Atlantico. Mosca ha puntato il dito direttamente contro l'Alleanza, affermando che "persuadendo la Finlandia" a farne parte "punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia". Il ministero degli Esteri russo, citato da diverse agenzie di stampa, ha anche assicurato che Mosca sarebbe pronta a prendere contromisure tecnico – militari, per poi lanciare un appello a Helsinki, affermando che dovrebbe rendersi conto delle sue responsabilità e delle conseguenze di un possibile ingresso nella Nato.

"Riempire l'Ucraina di armi dei Paesi Nato, addestrare le sue truppe all'uso di equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato", ha aggiunto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, sottolineando che "un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale" e che questo "sarebbe uno scenario disastroso per tutti". Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha subito messo in chiaro che sia la Russia che gli Stati Uniti stanno cercando di evitare uno scontro diretto tra Mosca e la Nato e che anche il presidente Joe Biden avrebbe fornito assicurazioni in tal senso.

"C'è un'istruzione attuale del presidente e comandante in capo Vladimir Putin di sviluppare un elenco di misure per rafforzare i nostri fianchi occidentali in connessione con il rafforzamento del fianco orientale della Nato", ha precisato ancora Peskov per quanto riguarda la reazione russa all'annuncio della Finlandia. "Helsinki ha aderito ai passi ostili che sono stati compiuti all'interno dell'Ue nei confronti del nostro Paese. Questo non può che dispiacerci ed e' il motivo delle nostre rispettive risposte speculari", ha poi concluso il portavoce del governo russo.