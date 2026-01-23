La ministra Santanché contestata al forum sul Turismo: “Sei una ladra, dimettiti!”

La ministra del Turismo, Daniela Santanché è stata contestata all’evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano. Poco prima del suo intervento, un ragazzo si è alzato in piedi urlando: “Dimettiti, sei una ladra”. Il contestatore è stato rapidamente allontanato. “Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è la democrazia”, ha replicato la ministra dal palco.

"Dimettiti, sei una ladra". Neanche il tempo di salire sul palco allestito in occasione della terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, che una voce si è levata dalla platea per contestare la ministra Daniela Santanché. Poco prima del suo intervento alla cerimonia di apertura, un ragazzo si è alzato in piedi invocando le dimissioni della ministra e urlando: "Ladra, ladra!".

Il contestatore è stato rapidamente fermato e scortato fuori dalla sala. Santanché, colta di sorpresa, ha preso il microfono e ha commentato: "Questa è la democrazia e penso che ognuno possa esprimere il proprio giudizio. Non mi impressiona e non mi dispiace. La libertà è il valore fondante di qualsiasi espressione".

Nel frattempo dalla platea è arrivata la massima solidarietà nei confronti della ministra con applausi, mentre il ragazzo è stato esortato ad allontanarsi sotto le grida infastidite del pubblico.

Si può ipotizzare che il contestatore si riferisse ai molteplici filoni di inchiesta a carico di Santanché, accusata di falso in bilancio nel caso Visibilia e di truffa aggravata ai danni dell'Inps durante il periodo Covid. Per quel che riguarda quest'ultimo fascicolo, lo scorso ottobre il procedimento è stato sospeso a seguito del conflitto di attribuzione nei confronti della Procura di Milano sollevato dal Parlamento. Fino a quando la Corte Costituzionale non si sarà pronunciata sulla questione, il tribunale milanese potrà riaprire il caso e fissare l’udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio la ministra.

Le varie vicende giudiziarie che coinvolgono Santanché non sembrano averla preoccupata più di tanto. Sinora la titolare del Turismo ha escluso le ipotesi di dimissioni e su questo può contare sull'appoggio della sua maggioranza. Entrambe le mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni infatti – la prima nel 2024 e la seconda, più recentemente, a febbraio del 2025 – sono state respinte, segnalando il sostegno compatto del centrodestra nei confronti della ministra.

Dal palco allestito a Palazzo del Ghiaccio Santanché ha proseguito il suo discorso, vantando i risultati del turismo italiano. "I dati sugli arrivi turistici del 2025 diramati dal Viminale certificano la crescita del turismo italiano, che tocca un nuovo record totalizzando – come già annunciato dai dati MiTur – oltre 480 milioni di presenze, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024″, ha dichiarato."E nel quadro della crescita complessiva dell’industria turistica italiana, un contributo rilevante arriva dai piccoli Comuni, che lo scorso anno sono cresciuti del 6,85% nelle presenze e del 7,86% negli arrivi sul 2024, contribuendo a circa il 20% dei pernottamenti complessivi. Ciò vuol dire che la rotta, l'impegno che abbiamo preso per il 2026 di lavorare sull'undertourism sta dando i risultati che ci attendevamo, forse anche meglio, perché sui 30 milioni investiti si sono prodotti 98 milioni di euro. Quest'anno, nel 2026, abbiamo messo a disposizione un altro fondo di circa 60 milioni perché crediamo che la sfida sia sull'avere il turismo su tutto il territorio della nostra nazione, e possibilmente 365 giorni all'anno", ha concluso.