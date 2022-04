La mascherina sarà obbligatoria a scuola fino alla fine dell’anno, anche durante la maturità Mentre il governo riflette se prorogare la mascherina al chiuso e in quali attività c’è una certezza: saranno obbligatorie a scuola fino alla fine dell’anno, anche durante gli esami.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il primo maggio è il giorno in cui sarà sostanzialmente eliminato l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso. O almeno così prevede l'ultimo decreto Covid approvato dal governo a fine marzo: il testo che ha stabilito la roadmap delle riaperture – o meglio, della fine delle restrizioni – decreta l'addio alle mascherine con la fine di aprile. In queste ore il governo ci sta ripensando – anche a causa dell'elevato numero di contagi da Covid che si continuano a registrare – come dimostrano le dichiarazioni prudenti del ministro Speranza. C'è però tutto un comparto che era stato escluso già dall'ultimo decreto, ovvero un luogo dove si continuerà a portare la mascherina obbligatoriamente ancora per mesi: parliamo della scuola.

Il decreto Covid del 24 marzo – all'articolo 9, comma 5 – recita:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il governo dovrà decidere entro questa settimana se e dove prorogare l'obbligo di mascherina al chiuso. E, come dicevamo, è probabile che si arrivi a un punto di mediazione che preveda una regola selettiva in base agli ambienti. Si potrebbe mantenere l'obbligo, ad esempio, sui mezzi pubblici, così come in cinema, teatri e discoteche. In tutto ciò, visto che l'esecutivo si riunirà per discutere delle regole a maggio, è possibile che il tema delle mascherine a scuola torni sul tavolo.

Ieri il sottosegretario alla Salute Costa ha fatto sapere di appoggiare una eliminazione anticipata dell'obbligo di mascherina a scuola, mentre dal ministero dell'Istruzione filtra una certa freddezza. Lasciare le regole così come sono, ora che sono state decise, è la decisione migliore per viale Trastevere. Anche considerando che alla fine dell'anno mancano praticamente due mesi. Perciò difficilmente si cambierà in corsa, e ciò vale anche per tutti gli studenti che dovranno sostenere gli esami, che siano di maturità o di terza media: scritti e orali si terranno ancora con la mascherina. Con la speranza – di tutti – che sia l'ultima volta.