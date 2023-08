La Commissione Ue dice che l’indipendenza della Rai è messa a rischio dalla “interferenza politica” “La Commissione è consapevole dei rischi di interferenza politica che incidono sull’indipendenza dei media del servizio pubblico in Italia”, dice il commissario Ue Breton.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'indipendenza della Rai arriva a Bruxelles. La Commissione europea "è consapevole dei rischi di interferenza politica che incidono sull'indipendenza dei media del servizio pubblico in Italia". A scriverlo è il commissario Ue per il Mercato unico, Thierry Breton, in risposta a un'interrogazione parlamentare firmata da 15 eurodeputati, tra i quali dieci del Partito Democratico. L'esecutivo europeo evidenzia anche l'assenza di sviluppi nel quadro normativo della radiotelevisione pubblica italiana, nonostante "l'esigenza di una riforma che permetta alla Rai di resistere meglio ai rischi di influenze politiche e dipendenza finanziaria nei confronti del governo".

Già in passato, nello specifico nella relazione Ue sullo stato di diritto 2022 e nell'Osservatorio del pluralismo dei media 2023, la Commissione aveva sottolineato il problema e chiesto di trovare una soluzione con una riforma. Nell'interrogazione a cui ha risposto Breton, firmata da Socialisti e democratici e Verdi, si chiede come Bruxelles valuti l'impatto che "i cambiamenti nel gruppo dirigente della Rai hanno avuto sulla libertà dei media in Italia" e quali misure l'esecutivo Ue intenda adottare affinché "i fornitori di servizio pubblico siano al riparto da qualsiasi interferenza politica o economica". Il riferimento, ovviamente, è alle recenti nomine del governo Meloni.

"La proposta della Commissione relativa a una legge europea per la libertà dei media, adottata il 16 settembre 2022 e attualmente oggetto di negoziati legislativi al Parlamento europeo e al Consiglio – ha ricordato Breton – prevede una serie mirata di norme volte a rafforzare il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico impedendone la politicizzazione e garantendo lo svolgimento della loro missione per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno".