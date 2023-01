In un video di Meloni il bilancio dopo i primi 100 giorni di governo: “Più di 100 cose utili fatte” In un video la premier Meloni elenca le principali azioni portate a termine dal suo governo, dopo i primi 100 giorni a Palazzo Chigi: “Potevamo fare di più? Si può sempre fare di più”.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblica un video dopo i primi 100 giorni di governo, passando in rassegna tutti i risultati più importanti ottenuti: "Ci siamo chiesti se avessimo fatto una cosa utile ogni giorno, le abbiamo raccolte tutte ed erano di più. Abbiamo raccolto le principali 100 perché ogni italiano possa fare il bilancio della nostra attività".

"Abbiamo raccolto le prime cento azioni in cento giorni, dai provvedimenti contro la mafia, come il mantenimento del carcere ostativo, fino al contrasto all'illegalità, anche con controlli a tappeto nelle stazioni e avviando le procedure per oltre 10 mila assunzioni nelle forze dell'ordine, abbiamo impresso un cambio di passo dello Stato nel contrasto all'illegalità"

"Dalla lotta alla immigrazione illegale, con il decreto sulle ong, al riconoscimento dell'Unione Europea della necessità di affrontare il problema in modo strutturale, come chiesto dall'Italia, fino alla gestione dell'immigrazione legale fissando le quote di chi può venire a lavorare in Italia rispettando le regole, abbiamo cominciato a difendere i nostri confini dai trafficanti degli esseri umani".

"Dal sostegno all'Ucraina fino al Piano Mattei per l'Africa, passando per oltre sessanta contatti e incontri con i leader di altrettante nazioni, abbiamo proiettato l'Italia come nazione di nuovo protagonista a livello internazionale. Dall'investimento di 30 miliardi per abbassare il prezzo delle bollette per famiglie e imprese, all'aumento della produzione di energia rinnovabile e di estrazione di gas nei nostri mari, fino alla battaglia vinta per un tetto europeo per il prezzo del gas, abbiamo contribuito a difendere la sicurezza energetica italiana".

"Dalla stretta sul reddito di cittadinanza al taglio delle tasse sul lavoro, passando per gli incentivi per le nuove assunzioni, abbiamo stabilito il principio che chi non può lavorare deve avere assistenza, ma chi può lavorare deve avere lavoro".

"Dall'aumento della platea delle famiglie che poteva accedere agli sconti sulle bollette fino alle risorse per combattere il caro-carrello, passando per la sperimentazione del reddito alimentare per coloro che sono in povertà assoluta abbiamo rafforzato la solidarietà verso i più fragili".

"Dalla proroga del fondo di solidarietà per i mutui e del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa per i giovani coppie, passando per la norma che consente a tutti di trasformare il mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso, abbiamo dato una mano a difendere il diritto alla casa".

"Dalla tregua fiscale all'estensione della tassa piatta per autonomi e partite Iva fino al taglio della tassazione sui premi di produttività e sui maggiori redditi dichiarati, passando per la detassazione delle mance e la proroga della sospensione su plastic e sugar tax, abbiamo cominciato a costruire uno Stato più amico di chi produce". E ancora, "dall'innalzamento del tetto all'uso del contante alla norma per contrastare le aziende apri e chiudi abbiamo cominciato anche a contrastare l'evasione fiscale dove l'evasione fiscale si annida davvero".

Il video è stato pubblicato sui profili social della premier. "Potevamo fare di più? Si può sempre fare di più", si domanda alla fine dell'elenco Meloni, che comunque si dice "soddisfatta" del cammino svolto fin qui. "Non è passato neanche un giorno senza che abbiamo tentato di dare una risposta. Sempre dalla parte dell'Italia", conclude.