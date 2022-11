Il testo ufficiale della legge di Bilancio del governo Meloni in Pdf: cosa c’è nella manovra Il testo della manovra economica del governo Meloni è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e ora è ufficiale: comincia la fase di discussione in Parlamento, dove la legge di Bilancio potrà essere modificata.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il testo della manovra economica del governo Meloni è ufficiale. Certo, ora comincia la fase emendativa in Parlamento, prima in commissione e poi in Aula. Tutto può cambiare. O, più probabilmente, niente. La stessa presidente del Consiglio questa mattina ha detto che la legge di Bilancio non sarà stravolta, pena la delegittimazione dei due leader di governo – e di partito – delle altre forze che compongono la coalizione di centrodestra. I due vicepresidenti, Salvini e Tajani, faranno da garanti con i propri parlamentari. Almeno nei piani della leader di Fratelli d'Italia. Insomma, Meloni ha compattato i suoi: la manovra non si tocca. Anche perché di soldi non ce ne sono moltissimi, e in gran parte sono impegnati sulle misure per il caro energia.

Ora, però, finalmente c'è il testo ufficiale della manovra economica uscita dal Consiglio dei ministri della scorsa settimana (e poi modificata a più riprese):

Ci sono delle piccole novità rispetto alle ultime versioni circolate, ora che il testo è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Gli articoli totali passano da 156 a 174. Ad esempio la questione dell'obbligo nell'accettare pagamenti con il Pos per esercenti e professionisti, senza rischiare multe, è salito a 60 euro. Anche se, su questo punto, bisognerà capire se eventuali pressioni da parte della Commissione Ue possano portare a un ripensamento e a un emendamento ad hoc successivo.

Leggi anche Come cambia l'assegno unico per le famiglie con la manovra di bilancio del governo Meloni

Sono state anche cancellate due misure: la prima relativa alle semplificazioni delle procedure di adozione dei fabbisogni standard, una seconda relativa alla fondazione Enea Tech biomedical. C'è invece un nuovo capitolo sulla cybersicurezza – con due nuovi fondi da mezzo miliardo di euro da spendere nei prossimi anni per aumentare i livelli di sicurezza dei sistemi informativi – insieme alla sezione II della legge di Bilancio, che tratta l'approvazione degli stati di previsione dei ministeri. Gli articoli aggiunti, in pratica, si trovano tutti in questa seconda parte del testo.