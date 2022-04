Il testo del decreto del governo con cui il governo proroga il taglio delle accise fino al 2 maggio È stato pubblicato il decreto in cui si conferma la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio fino al prossimo 2 maggio. Ecco cosa afferma il testo.

A cura di Annalisa Girardi

Lo aveva annunciato ieri il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa: il taglio delle accise è stato esteso fino al prossimo 2 maggio. Ora è stato pubblicato anche il decreto, in cui si conferma il taglio "al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro". Il tutto, chiaramente, ha a che vedere con il protrarsi della situazione in Ucraina e l'aumento generale dei prezzi delle materie prime dopo la pandemia di coronavirus.

Nel testo del decreto si legge:

Le aliquote di accisa (…) sono rideterminate nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro per mille litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 1892,61 euro per mille chilogrami;

Inoltre, il decreto prosegue indicando la data fino alla quale il taglio è stato confermato. Appunto : "Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L'aliquota di accisa sul gas e petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022".

Leggi anche Quando diminuirà il prezzo della benzina, il taglio nel decreto da oggi in Gazzetta Ufficiale

E infine: "Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto". Il decreto Energia aveva stabilito un taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi per un mese, appunto. Quindi dal 22 marzo al 22 aprile. Il nuovo provvedimento estende la misura di altri 10 giorni.