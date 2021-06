Anche il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia e dal blocco degli spostamenti, potrà beneficiare del Superbonus: lo ha annunciato il ministro Massimo Garavaglia aprendo la stagione turistica per l'estate 2021 nel nostro Paese. "La novità riguarda l'estensione del superbonus al settore turistico: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere uno sgravio dell'80% con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo. Le risorse ci sono e sono importanti", ha spiegato il titolare del Turismo, affermando che ci voglia un decreto che riprenda l'incentivo al 110%, per poi però estenderlo. Ma in che modo?

"Il nuovo provvedimento dovrebbe comprendere non solo iniziative che riguardano l'efficientamento energetico, ma anche altro come, ad esempio, il rifacimento di arredi e gli impianti di illuminazione", ha proseguito Garavaglia, precisando che non ci si vuole concentrare solo sull'estensione delle categorie di beneficio in modo da comprendere gli operatori del turismo, "ma anche e soprattutto sulla semplificazione e quindi su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare".

Per quanto riguarda i fondi, Garavaglia ha precisato che già nel Recovery Fund è stato inserito un fondo dedicato "e vale 1,8 miliardi e con l'effetto leva potrà superare i 3 miliardi". Intanto i primi segnali di ripresa del turismo iniziano a vedersi, con il ritorno dei turisti stranieri in Italia. "Fortunatamente iniziano a tornare gli stranieri. Questo è un dato fondamentale. L'anno scorso abbiamo perso 27 miliardi senza gli stranieri. Adesso pian pianino stanno tornando. L'altra grande novità è che con il piano di vaccinazione che sta andando molto bene, quest'anno riapriamo, ma non chiudiamo più Per la montagna, ad esempio, abbiamo già destinato 800 milioni di euro", ha concluso il ministro sottolineando che in questo senso il Green Pass è certamente fondamentale.