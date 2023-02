Il sottosegretario Delmastro è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso Donzelli Delmastro potrebbe essere sentito domani dalla Procura di Roma, in quanto indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio. Il caso è quello relativo alle informazioni passate dal sottosegretario alla Giustizia al collega di Fratelli d’Italia Donzelli, riguardanti l’anarchico Cospito.

A cura di Tommaso Coluzzi

Andrea Delmastro è indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta aperta dopo l'esposto del parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli. Il sottosegretario alla Giustizia, che potrebbe essere ascoltato già domani dai pm della Capitale, è indagato per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio. Il caso è quello che ha visto protagonisti lo stesso Delmastro e il suo collega di Fratelli d'Italia, il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli. Il sottosegretario ha trasmesso delle informazioni sul caso Cospito al deputato, che poi le ha utilizzate per tenere un discorso durissimo in Aula attaccando i parlamentari del Partito Democratico che avevano fatto visita all'anarchico in carcere a Sassari.

Dopo settimane di polemica l'inchiesta aperta a Roma ha portato alla convocazione di Delmastro, anche se il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha chiarito più volte che i documenti diffusi dal suo sottosegretario non erano sottoposti a segreto d'ufficio. In ogni caso lo stesso Guardasigilli ha sottolineato di lasciare che l'inchiesta della Procura di Roma facesse il suo corso e di rispettare il lavoro dei suoi ex colleghi magistrati. Nel frattempo, dal punto di vista politico, non sono stati presi provvedimenti né fatti passi indietro da parte dei due.

L'inchiesta nasce da un esposto del leader verde Bonelli, che come il resto delle opposizioni ha protestato duramente contro il modus operandi dei due esponenti di Fratelli d'Italia. In primis i parlamentari del Pd direttamente coinvolti nelle accuse di Donzelli: "Nordio sbaglia a coprirli, la destra ha mostrato il suo volto autoritario", ha detto l'ex ministro Orlando a Fanpage.it. E lo stesso Bonelli ora chiede a gran voce le dimissioni dei due: "Ora ad accertare le responsabilità sarà, purtroppo, l’autorità giudiziaria e non il ministro Nordio che si è prestato a un’inaccettabile operazione politica che, da uomo diritto come lui è, non avrebbe dovuto avallare – dice il deputato dell'alleanza Verdi e Sinistra – Ribadisco che a prescindere dall’esito dell’inchiesta giudiziaria Delmastro e Donzelli si devono dimettere rispettivamente da sottosegretario e vicepresidente del Copasir per evidente inadeguatezza e inaffidabilità".