Il sindaco di Terni Bandecchi aggredisce un consigliere d’opposizione: “Ti faccio saltare i denti” Nel bel mezzo di una seduta del Consiglio comunale, il sindaco di Terni ha aggredito alcuni esponenti dell’opposizione: “Se continui a ridere ti tolgo tutti i denti dalla bocca”, ha detto Bandecchi prima di tentare il confronto fisico, bloccato dalle forze dell’ordine.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sembra un saloon di qualche film western, ma è il Consiglio comunale di Terni. Prima le minacce, poi lo scontro fisico sfiorato per un soffio, grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Questa mattina, durante una sessione d'aula, il sindaco Stefano Bandecchi ha tentato di aggredire fisicamente alcuni esponenti dell'opposizione di Fratelli d'Italia. Fin lì la situazione era stata abbastanza tranquilla, si parlava di sicurezza urbana e di assunzioni nel corpo di polizia locale del comune di Terni. Poi, quando Bandecchi ha preso la parola, è scattata prima l'aggressione verbale e poi quella fisica, per fortuna solo tentata.

"Proverei vergogna a essere tra i banchi dell'opposizione di Fratelli d'Italia, per via delle minchiate che ho sentito", ha esordito Bandecchi. L'accusa del sindaco è diretta a due consiglieri del partito di Giorgia Meloni: Marco Cecconi e Orlando Masselli. Il secondo, più dell'altro, è stato preso di mira da Bandecchi, che gli ha ricordato che ha "gestito la cassa negli ultimi cinque anni" e perciò oggi "si deve vergognare a dire che mancano soldi".

A Bandecchi non è piaciuta per niente la reazione arrivata dai banchi di Fratelli d'Italia: "Rida pure Masselli, ma con me c'è poco da ridere – ha detto il sindaco rivolgendosi al consigliere di opposizione – Le tolgo tutti i denti dalla bocca". A quel punto, ovviamente, Masselli si è alzato in piedi per protestare vista la minaccia ricevuta. "Stia zitto e si sieda", ha urlato Bandecchi al microfono. Poi, rivolgendosi alla presidente dell'Assemblea, ha aggiunto: "Faccia sedere questo coglione". Masselli, nonostante le minacce, non si è seduto. Così è scattata l'operazione punitiva di Bandecchi, che ha puntato il banchi di Fratelli d'Italia per farsi giustizia da solo e cercare lo scontro fisico. A quel punto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine presenti in Aula, che hanno trascinato di peso il sindaco lontano dai suoi avversari politici ed evitato che la violenza si consumasse.