Il racconto dell’ex di Maria Rosaria Boccia: “Simulava la gravidanza con un cuscino sopra la pancia” Maria Rosaria Boccia avrebbe finto di essere incinta con un altro uomo oltre Sangiuliano. Per farlo si sarebbe spinta fino a indossare un cuscino sotto i vestiti. A raccontarlo è N.A., originario di Scafati, con cui la donna avrebbe avuto un breve flirt. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Maria Rosaria Boccia avrebbe fatto credere di essere incinta non solo a Sangiuliano. Per fingere la gravidanza la donna si sarebbe spinta, addirittura, a utilizzare un cuscino sotto i vestiti in modo tale da simulare il classico gonfiore di quando si è in dolce attesa.

A rivelarlo è N.A, originario di Scafati, il quale qualche anno fa avrebbe avuto una breve storia con la donna. L'uomo, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato a La Verità i dettagli della sua relazione con Boccia. "Me la presentò un’amica comune. Voleva uscire con me, ci siamo sentiti qualche volta con dei messaggi", ha detto.

Stando alle dichiarazioni dell'uomo, l'imprenditrice di Pompei già al tempo avrebbe sognato di calcare la soglia dei palazzi romani. "Lei si pavoneggiava, diceva che organizzava la Notte Bianca di Scafati e che voleva entrare nel mondo della politica. Destra o sinistra? Per lei era uguale", ha raccontato.

Tra i due ci sarebbe stato un solo incontro che però non sarebbe finito nel migliore dei modi. "Ci siamo visti una sola volta. E il giorno seguente fui obbligato a farla scendere dalla macchina in autostrada", ha detto.

Poi N.A. passa a raccontare un'altra scena in cui la donna si sarebbe comportata in modo inopportuno: "Siccome sono separato e sto a casa con mia madre, lei un giorno voleva entrare a tutti i costi. Per non incontrarla ho chiuso il portone di casa e l’ho lasciata in giardino. Aprii il cancello e andai via da una seconda uscita. Mia madre scese per dirle che non c’ero, ma non se ne andava", ha rivelato.

L'ex compagno, se così si può definire visto il breve flirt tra i due, ci tiene a marcare la distanza tra lui e l'ex ministro della Cultura: "Io dopo due ore con lei avevo già capito tutto. Ma come ha fatto Sangiuliano a non valutarla subito? Se penso che l’avevano messo in guardia anche alcuni amici comuni…", ha dichiarato. L'uomo si chiede come Sangiuliano sia potuto cadere nella trappola. "Parliamo di un laureato, di un giornalista", ha aggiunto.

Infine, N.A. ha ricordato un episodio simile a quello riportato dall'ex ministro nell'esposto che ha fatto scattare l'indagine nei confronti di Boccia con l'accusa di violenza o minaccia a corpo politico e lesioni aggravate. Pure all'uomo, come con Sangiuliano, l'imprenditrice avrebbe rivelato di aspettare un bambino, ma non da lui. "Mi disse che era incinta", ha rivelato.

Anche nella denuncia depositata presso la Procura di Roma dai legali dell'ex ministro, si fa riferimento a una presunta gravidanza con cui Boccia – è la tesi dell'accusa – avrebbe esercitato pressioni nei confronti di Sangiuliano.

Ad ogni modo, nel racconto di N.A. l'imprenditrice avrebbe poi dichiarato di non essere riuscita a portare a termine la gravidanza. "La incontro di nuovo dopo qualche mese e lei mi racconta che aveva perso il bambino e donato gli organi", ha detto. Secondo l'ex di Boccia, "tutti sapevamo che indossava un cuscino per simulare la pancia. E noi la assecondavamo. Voleva che si sapesse che era incinta di qualcuno, ma era una palla", ha concluso.