Il presidente della Calabria Occhiuto operato al cuore, l'annuncio video: "Ritornerò, a prestissimo" Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, sarà sottoposto oggi a un'operazione chirurgica al cuore. Lo ha annunciato lui stesso con un breve video, condiviso sui social: "Da qualche tempo il mio cuore sta dandomi qualche problema", ha detto. Da Forza Italia sono arrivati auguri e vicinanza. Un primo bollettino medico è atteso nel pomeriggio.

A cura di Luca Pons

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico al cuore. A farlo sapere è stato lo stesso Occhiuto, che ha iniziato così l'annuncio ai suoi follower sui social: "Vi ho sempre detto tutto, faccio così anche ora".

L'operazione avverrà al campus dell'Azienda ospedaliera-universitaria Dulbecco di Catanzaro. Come ha fatto sapere il suo portavoce Fabrizio Augimeri, negli scorsi giorni dopo degli accertamenti clinici era stata diagnosticata a Occhiuto una "severa insufficienza mitralica", legata a "un prolasso della stessa valvola cardiaca". L'intervento sarà effettuato in mattinata dal primario del reparto di cardiochirurgia, Pasquale Mastroroberto. Già nel pomeriggio ci si può aspettare un primo bollettino medico.

"Da qualche tempo il mio cuore sta dandomi qualche problema, la valvola mitralica. Quindi per qualche giorno sarò offline, ma ritornerò", ha detto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, per poi congedarsi con un "a prestissimo".

Subito dopo l'annuncio hanno iniziato ad arrivare gli auguri e la vicinanza degli esponenti di FI. Il segretario Antonio Tajani ha condiviso una foto in compagnia di Occhiuto, scrivendo: "Ti aspettiamo presto, più in forma ed energico che mai. Forza Roberto!". La senatrice e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha fatto con sincerità e affetto gli auguri di pronta guarigione" al presidente Occhiuto: "Lo aspettiamo al più presto, più energico di prima, per continuare ad affrontare, con i consueti impegno e passione, il grande lavoro che già sta svolgendo per il bene della sua terra".

Lo stesso ha fatto il suo ‘collega' presidente di Regione Renato Schifani, governatore della Sicilia: "Un augurio e un abbraccio a Roberto Occhiuto per l'intervento che dovrà affrontare", ha scritto. "Lo aspettiamo presto di nuovo in campo, nella certezza che questo breve stop lo farà ritornare ancora più energico e determinato a tutelare gli interessi dei territori e dei cittadini che rappresenta".

Il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha inviato "un affettuoso augurio di pronta guarigione" a Occhiuto, sperando di ritrovarlo "il prima possibile al nostro fianco, con la passione e la tempra che gli sono proprie". Alessandro Sorte, deputato e coordinatore regionale in Lombardia di FI, ha diffuso una nota augurandosi che "l'operazione vada nel migliore dei modi" e che Occhiuto "possa tornare presto a godere di buona salute e ad occuparsi della sua Calabria".