Il post di Conte per la scomparsa di Berlusconi: “Non gli sono mai mancati coraggio, passione e tenacia” Le parole di cordoglio del leader M5s Giuseppe Conte per la morte di Berlusconi: “Chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi è morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il prossimo 29 settembre avrebbe compiuto 87 anni. Era affetto da due anni da una patologia cronica, una leucemia mielomonocitica.

Il presidente di Forza Italia era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo un ricovero durato oltre un mese, a causa di un'infezione polmonare, prima in terapia intensiva e poi in un reparto ordinario. Il 9 giugno poi era ritornato di nuovo nell'ospedale milanese per dei controlli, che secondo i medici erano programmati. Poi nelle ultime ore il peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute. In mattinata i figli del presidente, Marina, Eleonora, Barbara e Piersilvio, insieme al fratello Paolo, avevano raggiunto il San Raffaele, e si trovavano lì al momento del decesso, avvenuto alle 9:30 di oggi, come hanno confermato dalla struttura sanitaria.

La salma sarà spostata ad Arcore, in attesa dei funerali, che potrebbero svolgersi nel Duomo di Milano. A quanto apprende l'Agi, trattandosi sicuramente di funerali di Stato, la Diocesi sta attendendo una richiesta ufficiale. Sarà presumibilmente seppellito proprio a Villa San Martino, dove è già pronta la tomba fatta realizzare da lui.

In un post su Facebook il leader del M5s Giuseppe Conte si è detto addolorato, e ha voluto ricordare così l'ex premier: "Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle", si legge sul profilo social del leader pentastellato.