Il Pil italiano non è cresciuto quest’estate, si è fermato al +0,7%: le stime dell’Istat

Nel terzo trimestre dell’anno il Pil del nostro Paese ha registrato una crescita pari a zero. Nello specifico, si è fermato al +0,7%, come il trimestre precedente. È quanto emerge dalle ultime stime dell’Istat.

La crescita del Pil quest'estate si è fermata allo zero. Nel terzo trimestre dell'anno, cioè tra luglio e settembre, l'economia italiana è rimasta stabile e si è interrotta la crescita tendenziale che durava da dieci trimestri consecutivi. È quanto emerge dalla stima preliminare sul Pil redatta dall'Istat, secondo cui il dato sul prodotto interno lordo si sia stabilizzato allo 0,7%, esattamente lo stesso valore del trimestre precedente.

Nel report dell'Istat si legge:

Nel terzo trimestre del 2023 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al terzo trimestre del 2022. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,7%.