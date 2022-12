Il partito di Giorgia Meloni vuole istituire la “giornata nazionale dei figli d’Italia” Il senatore De Priamo di Fratelli d’Italia ha depositato un disegno di legge per introdurre la “giornata nazionale dei figli d’Italia” il 15 giugno: “È una proposta sulla scia della festa del papà e della mamma”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Una festa dei figli, dato che esiste quella del papà, quella della mamma e pure quella dei nonni. I "figli d'Italia", perciò, meritano una celebrazione tutta loro. Una giornata nazionale vera e propria, da stabilire in una data precisa e festeggiare tutti gli anni per legge. La proposta arriva da Fratelli d'Italia, che ha depositato un disegno di legge presentato dal senatore Andrea De Priamo e cofirmato da un folto gruppo di parlamentari meloniani. Il testo – ancora non disponibile sul sito del Senato – è stato presentato il 28 dicembre e annunciato il 29. Ora comincerà il suo iter parlamentare.

"È una proposta che nasce dall'interlocuzione con alcune associazioni che si occupano dalla famiglia – spiega all'Adnkronos il senatore di Fratelli d'Italia – L'intenzione è quella di dedicare una giornata ai figli, sulla scia della festa del papà e della mamma". E sottolinea: "Per noi la famiglia è centrale. Per questo abbiamo pensato a un riconoscimento per i figli, con interventi che vanno dalle borse di studio all'introduzione di un premio nazionale da assegnare a chi si sia reso protagonista di azioni meritorie, iniziative creative".

La giornata nazionale, secondo il testo depositato dal senatore, verrebbe istituita il 15 giugno. E quanto al richiamo, per niente velato, al nome del partito di Giorgia Meloni, De Priamo spiega: "Essendo una giornata nazionale, il nome è sicuramente evocativo. Rimarca l'appartenenza all'identità nazionale".

"È un'iniziativa ammirevole che apprezziamo e condividiamo – commenta sempre all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Movimento genitori – Il Moige sottoscrive l'iniziativa sottolineando l'importanza di dover sviluppare attività che mettano al centro dell'agenda e della riflessione politica l'attenzione ai minori, l'attenzione ai figli".